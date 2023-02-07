簡約公屋｜工務小組開會前夕表態　江玉歡：暫不出席會議

立法會財委會工務小組明天（8日）將討論簡約公屋，然而連日來有多項爭議，包括選址、造價，以及對附近居民的影響等。早前曾表示政府如不進一步交代或會投反對票的立法會議員江玉歡，今日（7日）表示暫計劃不出席會議。



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早前促請提供更多數據

江玉歡早前提出多項疑問，包括促請提供營運、經營、日常維修保養預算，輪候公屋人士數目及當中不適切居所住戶數目，未來5年30萬個公營單位中的公屋比例，未來兩年落成的過渡性房屋數目及預計入住率。她又提出連同管理維修拆卸費用，每個簡約公屋單位總成本是多少。

江玉歡強調同簡約公屋的原意和原則，但認為在公共行政領域，無論政策目的為何，行政機關都應以透明、公開、公正的態度和做事原則面向公眾，恪守流程、知無不言。

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以目前資料而言暫不會出席

她認為房屋局文件仍有很多細節不足，雖然已經從多個渠道向房屋局要求補充更多資料，但並未獲得相關資料。她認為，資料不全、諮詢程序未完善，會令討論欠缺理性基礎，如同瞎子摸象。「影響立會議事嚴肅性事小，為今後政策執行過程埋下隱患事大。」

江玉歡說，對市民而言，信任是社會和諧與進步的基礎，鑑於以上情況，以房屋局提供的資料而言，她暫計劃不出席是次會議。江玉歡期待政府能夠公開更多資料，以坦誠態度直面市民擔憂，從源頭減少市民對政府新策的誤解。

11月已問資料 至今仍未提供

江玉歡回覆《香港01》查詢時表示，由於仍未收到房屋局補充簡約公屋造價、單位需求、清拆費用、儲存方式及費用等關鍵資料，故決定不出席明日立會工務小組就簡約公屋項目事宜的討論。她續指，她對簡約公屋造價等疑問早於去年11月的改革扶貧政策和策略小組委員會上已提出，惟至今局方仍未能提供相關資料，直言：「（明天）質詢得3分鐘都冇用，我要嘅係細節，唔明白點解政府唔提供，呢啲都係好基本嘅資料，唔夠料咪唔好開（會）住，再做過，11月問過嘅問題唔通聽日又要再問過？」

她強調，並非反對簡約公屋的理念，又明白香港有解決房屋供應不足的迫切性，但認為社會要理性、嚴肅審批撥款。