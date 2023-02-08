財政預算案｜葛珮帆倡成立「大數據局」　推動智慧政府及Web3.0

新一份《財政預算案》本月22日出台，民建聯葛珮帆、創科界邱達根、及選委界黃錦輝今日（8日）會見財政司司長陳茂波並提交創科發展建議。葛珮帆促請政府制定戰略發展藍圖及法規，推動發展「Web3.0」，她又質疑政府內部數據零散，促請政府成立「大數據局」。



葛珮帆表示，香港作為未來的國際創科中心，《財政預算案》應該要大力支持創科發展。她期望港府制定戰略發展藍圖，推動發展金融科技外的「香港Web3.0」，同時激活香港的科企創業市場，吸引國際科企外的中小企來港上市發展，並支援本地創科中小企發展，以提高行業至本地生產總值（GDP）2%。

另外，葛珮帆指現時政府部門之間的數據零散、不能互聯互通，又稱統計處仍用古老方法統合數據，她建議港府成立「大數據局」，統整政府內部數據，並使數據可以互流互通，繼而使香港可以更好推動「智慧健康」，即遙距醫療等服務。她又促請政府以智慧城市的概念發展北部都會區。

邱達根倡優化數據基建 重啟投資移民

邱達根則表示，自己與司長會面前曾與業界人士交流並收集意見，他同樣認同數據互聯互通對香港發展尤其重要，指政府要用跨越思維推行政務系統，認為政府要推動及設立超算中心，希望政府可以透過優化數據基建以重振本地經濟，例如他建議政府着手研究數碼身份證（digital Identity）的可行性。另外，他建議港府重啟投資移民計劃，他認為吸引投資者投放資金在香港本地創科市場，有助帶動本港創科市場發展，及帶動本地中小企成長。

黃錦輝促加強產學合作研發3D晶片

黃錦輝則促請政府加強產學合作，利用香港本地大學的優點及能力，推動3D晶片生產。