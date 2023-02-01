憂新界簡約公屋同一命運　田北辰：政府要解釋為何同心村入住率低

近日不少人擔心簡約公屋造價高，亦有人反對啟德跑道。實政圓桌立法會議員田北辰則關注後續簡約公屋選址，認為政府要解釋元朗同心村為何入住率低，才能支持在新界5幅地皮興建簡約公屋。



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市區地皮要看建築物重用率

政府公布市區3塊簡約公屋土地，分別是牛頭角彩興路約2,300伙、柴灣常安街/常平街約1,600伙，以及啟德世運道約10,700個單位。田北辰支持前兩者，至於較有爭議的啟德地皮，他認為政府要講清楚有多少建築物將來還有用，剩餘價值有多少，如果比例高的話亦值得支持。

他較擔心餘下的5幅新界地皮，包括1幅在元朗，兩幅在屯門、1幅在上水，還有1幅在小欖。

元朗東頭同心村。（資料圖片／梁鵬威）

同心村去年5月入住至今未爆滿

擔心的原因是前車可鑑，指共有1,800個單位的元朗同心村過渡性房屋項目，去年5月入伙，至今只有約1,100戶入住，當中700人是合資格輪候公屋人士，另有400戶是NGO認可有需要人士。

田北辰說，同心村步行10分鐘到元朗西鐵站及大型商場，是過渡性房屋的「筍盤」，但入住率仍然不理想，「嚟緊嗰幅喺小欖有成5,000個單位，唔難想像會幾坎坷」。

田北辰指，政府要解釋同心村的命運，為何近1年入住率仍低下，如答案未能令人信服，「我冇可能支持佢新界嗰萬五個單位」。