李慧琼「越位」大合照　晉身人大常委行情看漲？｜政壇諸事町

港區全國人大選舉去年底塵埃落定，如今焦點在於下月兩會舉行時，誰人接替退下火線的譚耀宗，出任全國人大常委一職。近日一張中聯辦主任鄭雁雄與部分行會及立法會議員的合照，令民建聯主席李慧琼，晉身人大常委的行情進一步看漲。



李慧琼（左八）與梁君彥（右七）分別站於鄭雁雄身傍，行會召集人葉劉淑儀（左七）則站在李慧琼身旁（梁君彥FB圖片）

鄭雁雄於本周一（13日）與行政會議成員及部分立法會議員舉行春茗交流，梁君彥翌日（14日）在社交網站上載兩張照片，包括一張與會者大合照，照片可見梁君彥與立法會內會主席李慧琼，分別站於鄭雁雄兩旁，反而港府禮賓排名理應先於李慧琼的行會召集人葉劉淑儀，無緣站於鄭雁雄身旁，只能站於李慧琼旁邊。

不少看過照片的政界人士均衝口而出道：「李慧琼要當上人大常委！」熟知內地規矩的政界人士指，內地官場對排位有嚴格要求，而按現時特區政府禮賓排名，立法會主席與行會召集人均屬第7位，而立法會主席屬7a，行會召集人則為7b；相反，內會主席只視為其他議員，排名第10。因此，認為由政協轉戰人大的李慧琼能成功「越位」，站在鄭雁雄身旁合照，對她可晉身人大常委有重大啟示。

不過，李慧琼回應指當日拍照只是自由企位，並沒有任何指定安排。至於最終李慧琼會否成為人大常委，大家拭目以待了。