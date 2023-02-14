譚惠珠引述鄭雁雄呼籲各界：觀大勢、識大局、做實事

中聯辦主任鄭雁雄今日（14日）繼續邀請本港各界人士，到中聯辦出席春茗活動。基本法委員會副主任譚惠珠稱，鄭雁雄希望大家觀大勢、明方向，識大局、擔重任，做實事、齊奮鬥，服務香港、報效國家。



帝盛酒店集團總裁及執行董事邱詠筠則指，鄭雁雄希望工商界在香港「由治及興」的新階段，扮演更重要角色，讓香港「治」的基礎更穩固，「興」的動能更強勁，「和」的氛圍更濃厚。



鄭雁雄呼籲本港各界。(林靄怡攝)

繼昨日（13日）與立法會及行政會議成員春茗後，鄭雁雄今日（14日）繼續透過春茗活動會見本港各界人士。譚惠珠稱，鄭雁雄邀請了45名各界重要代表，包括港區全國人大代表、全國政協委員、宗教界、婦女界、僑界、專業界和重要社團的代表。

譚惠珠指，鄭雁雄充分肯定了各界代表人士為香港實現由亂到治作出的重要貢獻，希望大家在香港由治及興新階段，發揮更加重要的作用，要觀大勢、明方向，識大局、擔重任，做實事、齊奮鬥，服務香港、報效國家。

商界在「由治及興」階段要扮演更重要角色

另外，包括港資、外資、商會和團體代表49位工商界人士，出席另一場春茗活動。帝盛酒店集團總裁及執行董事邱詠筠表示，鄭雁雄充分肯定工商界為國家和香港發展作出的重要貢獻，希望工商界在香港「由治及興」的新階段，扮演更加重要的角色，發揮更加重要的作用，讓香港「治」的基礎更穩固，「興」的動能更強勁，「和」的氛圍更濃厚。

邱詠筠指，正如鄭主任所說，各界需努力讓香港「和」的氛圍更濃厚，年青人作為香港的未來，各界有責任幫助他們獲得更好的發展，找尋更多的機會。香港有背靠祖國，面向世界的優勢，未來的發展有無限的潛力。

香港總商會主席阮蘇少湄表示，鄭雁雄表示香港作為全球領先的國際金融中心之一，一直在引入投資有重要地位，未來將在商業貿易上有更大的舞台。她指活動氛圍很好。