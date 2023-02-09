樂施毅行者2022｜山界夢幻組合挑戰11小時半　黃浩聰：考團體精神

香港幾名頂尖越野跑手楊志成、黃浩聰、曾福祥及胡文津組成山界「夢幻組合」，參加今年2月24日展開的「樂施毅行者2022」，他們希望可以在11小時30分內跑完100公里賽道。隊長楊志成表示，希望可以挑戰一下，看看香港華人在毅行者最快能夠做到什麼時間。



樂施毅行者事隔3屆今月復辦實體賽 跑手必要留意檢查站終點改動

曾福祥（左起）、胡文津、黃浩聰及楊志成在毅行者的記者會後接受訪問。（顏銘輝攝）

外號「戰神」的楊志成是香港山界高手，去年以56小時26分跑完香港四徑超級挑戰（HK4TUC），成為四徑「完成者」。在毅行者，他更加經驗豐富，已經參加約10次，由最初要30小時外行完，不斷進步，至上次以14小時跑完。

「我想做個挑戰，大家組一隊人，跑一個目標時間挑戰下。疫情期間都組過一次隊，但未能成事，因為比賽取消。」楊志成說。

闊別4年、相隔3屆，毅行者的實體賽終於在今年2月底復辦。楊志成這隊精英人馬終於可以出戰，他說：「共識是11小時半，想挑戰一下。」要4個人一起在11小時30分內跑完100公里，離毅行者最快紀錄時間10小時58分也不遠，這個目標其實幾有野心。

曾福祥外號「怪獸」。（顏銘輝攝）

隊友曾福祥說：「挑戰就是未知之數，這樣才算是挑戰，如果人人都覺得一定做到，就不是挑戰吧。」曾福祥外號「怪獸」，去年代表香港到泰國參加越野跑世界錦標賽40公里組別，以亞洲第4的成績完成。曾福祥在大學時跟同學參加過一次毅行者，當年花了約30小時完成，如今第2次參加，他已經進化成一位越野跑高手。

另一隊友胡文津（Woody）接着說：「到時隊長（楊志成）帶住我們，做不到都要做到。」楊志成即應道：「不要說誰帶誰，我們4個都是隊長。」

胡文津本身是一位路跑高手，但因為身體問題，闊別大賽多年，但他近日訓練，以6小時半就跑完「雙坳（北潭坳至荃錦坳）」，狀態不俗。他說：「今次是第一年玩毅行者，近8年來首個大賽。身體有點問題，心口痛，一做劇烈運動就辛苦，很榮幸可以跟聰sir這位山界名人一隊。」

胡文津表示闊別大賽多年。（顏銘輝攝）

胡文津口中的「聰sir」就是在山界名字響噹噹的黃浩聰，他可說是香港現役最強的越野跑手。他在去年香港四徑超級挑戰以46小時55跑完，成為史上首位在兩日內完成四徑的跑手。在2020年，他以自我補給的方式，花了10小時38分就跑完100公里的麥理浩徑，創下麥徑最快已知完成時間。

黃浩聰說：「我認為他們（3位隊友）獨自都有能力在有人支援下、全力以赴做到11小時內（跑完麥徑），個個都得。我們考慮過不同因素，4個一齊跑，等前等後，一定有些狀況。這是個考驗團體精神的挑戰，不是一個人跑得快，要等齊人一齊跑，11半是一個調整後的數字，但都有挑戰性。」

黃浩聰2009年做過毅行者的支援隊伍，之後8次參加毅行者，其中有兩次取得第2名。在去年的越野跑世界錦標賽，他為港出戰80公里組別，總排名32位，在亞洲跑手中名列第3。

楊志成（左起）、曾福祥、胡文津及黃浩聰在台上分享。（顏銘輝攝）

黃浩聰的輝煌往績會否給其他隊友壓力？他本人即答：「沒有壓力的。」曾福祥笑道：「招攬聰sir入隊就是為支援我們，如果中途我們有什麼狀況出現。」

「不希望給任何人壓力。我對毅行者的定位有點不同，過去想過做時間，結果拿了兩次第2名，真的不容易的。」黃浩聰正色說。

他續說：「現在沒有所謂吧，（時間及名次）很難控制的，隨心吧。不要給自己壓力，順住走可能發揮更好，尤其不是一個人，而是4個人。」

胡文津也說：「時間其次，會根據我們身體狀況、天氣去調整速度，賽前雖然定了目標是11小時半，但期間就不會理會，我們會聆聽自己身體去做時間，不會被時間束縛我們去完成比賽。」

楊志成說：「以往有些隊伍想做時間，未必一次就做到，可能要兩次先做到理想時間，先試一試。」他跟住補充：「想挑戰下，想試下香港華人可以做到什麼時間。」

楊志成（左起）、黃浩聰、曾福祥及胡文津組隊參加毅行者。（由大會提供）

以往毅行者在11月舉行，但今屆改到2月，他們認為濕度高是一大困難。胡文津提到，近日操山時又濕又熱。黃浩聰分析，如果活動在11月舉行，他們先捱過夏天酷熱潮濕的訓練，再到較冷的天氣下比賽，會較有利發揮，但如今剛好相反，天氣由冷轉為濕熱，相信到時會較辛苦。曾福祥提醒其他參加者，就算當日天氣不熱，但在高濕度下，身體都會不停出汗，要注意補水。

在毅行者前不足兩周，楊志成、黃浩聰及曾福祥都會參加2月12日的渣打馬拉松的全馬比賽，他們異口同聲表示會留力毅行者，只視渣馬為一課練習，也不會跑得太快，以免過度訓練。

他們在訪問中多次提到，雖然參賽的是4個人，但背後還有由他們親友組成的龐大支援隊伍，有20至30人，有的負責在檢查站提供補給、按摩，有的甚至會陪跑。楊志成說：「雖然是4個人行，但整隊人不止。」胡文津接着說：「隨時比我們還要辛苦。」

雖然他們都有心想創下一個理想的時間，但在四人眼中，鬥快並非參加毅行者的首要目標。楊志成提及的8個字可以總結：共同進退、安全完成。