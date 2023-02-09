樂施毅行者事隔3屆今月復辦實體賽　跑手必要留意檢查站終點改動

「樂施毅行者2022」將於2023年2月24至26日復辦實體活動，將有400隊參賽。大會提醒參加者今次活動由往常的11月改到2月，跑手要適應由冷到熱的氣溫變化以及潮濕天氣。

「毅行先生」陳國強（KK）在今日（9日）記者會上建議參加者頭半段留力，後半段再按體能狀態決定速度。



上次的實體毅行者已經是2018年，2019年那屆因社會及交通狀況而取消，2020及2021年兩屆則因疫情無法舉行，而2022年這屆則推遲到2023年2月。換言之，毅行者實體賽已經闊別4年，相隔3屆。

樂施毅行者督導小組召集人陳智思表示，香港經歷了3年疫情後，很高興再宣布復辦實體的毅行者活動。（顏銘輝攝）

樂施毅行者督導小組召集人陳智思表示，過去幾年停辦毅行者實體賽令樂施會的籌款工作大受影響。他說：「過去一段時間都很大壓力，另外一些活動可以辦到，為何我們的不可以呢？我都問過這條問題很多次，為何他們可以而我們不行？尤其我們在山上舉行，應該更加安全，但原來又不是，有些醫學看法稱更加不安全，種種原因，不要再爭拗了，總之現在……大家都捱過去了。」

「毅行先生」陳國強今年會參加毅行者。（顏銘輝攝）

62歲退休消防陳國強曾經在1998至2000年組隊連贏3屆毅行者冠軍，獲得「毅行先生」的外號，他現在營運「毅行教室」，教導年輕一代及年長人士行山跑山。

他今屆與朋友、學生共組9隊參加毅行者。他表示在疫情期間從不間斷跑山訓練，認為人生應該不停嘗試及挑戰。

陳智思（右二）向陳國強（右一）及其隊友梁貝怡（左一）及吳志華（左二）頒發紀念品。（由大會提供）

陳國強說：「那麼有意義的活動，你既然叫得我做『毅行者先生』，我沒有理由放棄。接下來每年都會堅持繼續去。」

他很高興見到毅行者復辦實體賽，建議今年初次參加毅行者的新人不要急進，前半段麥徑放慢步幅走，行到50公里左右再按隊員體能決定速度。他還爆金句：「最重要四人八腿一條心，平平安安去到終點開香檳。」

樂施會籌募經理（活動）黃玉閒交代今屆活動賽道上的小改動。（顏銘輝攝）

樂施會籌募經理（活動）黃玉閒表示，今屆毅行者除了活動月份有變，終點及檢查站上亦有數處小改動，希望參加者留意。今屆毅行者的起點在西貢北潭涌，終點設於元朗保良局賽馬會大棠渡假村。

記得留意大棠新衝線位置

她說：「終點站轉了，雖然終點的名稱還是叫大棠渡假營，但我們用了個全新的地方。簡單來說，你以往去到大棠燒烤場是轉右的，今次就要轉左，經洗手間後面的樓梯落去，那條樓梯都幾斜，落完右轉就到（終點），距離比以往短一點。」

在2號檢查站北潭坳，參加者不用上涼亭。在4號檢查站基維爾營，以往參加者可以從後面入營地再接回麥徑，但今年就要跟足麥徑，先落樓梯過水溪，再上樓級，從草叢入基維爾營地。8號檢查站荃錦坳並非設於大帽山遊客中心而在下一點的停車場。黃玉閒表示這些改動對慢慢行的參加者影響不大，但打算「做時間」跑得快的參加者就要多加留意。

何曉輝醫生向參加者分享一些醫療小貼士。（由大會提供）

毅行者資深義工、伊利沙伯醫院急症室顧問醫生何曉輝，在記者會上有幾點建議給參加者，包括活動前一晚要有充足休息，準備好完善裝備。他認為毅力比體力更重要，隊員間要互相支持，不要在路上失散。

參加者活動當日避免飲酒

最後，何曉輝勸支援隊不要準備酒精飲品給參加者。他說：「當你行了10、20、30小時，身體有點脫水的情況下，再飲酒類飲品的話，血管就會擴張，會容易暈倒，再跌倒受傷，以往多年都見過這種情況。」

今屆毅行者在2月24至26日舉行，快隊會在早上8時起步，其餘參加者就在9時半及11時分批出發。今屆有約400隊參加，賽道全長100公里，以麥理浩徑為主。參加者外，活動中還有超過1500名義工幫忙。大會建議支援隊伍使用公共交通工具前往，請勿駕車前往相關路段，以免阻礙居民出入及緊急救援。