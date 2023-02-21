賀建奎獲批來港｜湯家驊稱宜重新檢討高才通要求　「畀公眾交代」

曾因「基因編輯嬰兒」捲入道德風波，並被判「非法行醫」罪成獲判囚3年的南方科技大學原副教授賀建奎，獲「高端人才通行證計劃」批出申請來港。身兼資深大律師的行政會議成員湯家驊接受《香港01》查詢，他強調「高才通」非移民計劃，但認同政府可重新檢視審查背景要求，「畀公眾一個交代」。



湯家驊表示，「高端人才通行證計劃」志在吸引人才來港工作，而非移民計劃。他續指，計劃主要招攬有專業背景的人才，對申請者的刑事背景無詳細調查是可以理解，「要留意嘅係吸引到嘅人才嘅專長同刑事紀錄，對香港發展有冇直接影響同關係。」

（入境處截圖）

而按入境處網站所指，根據高才通計劃獲准來港的人士，如在香港特區連續通常居住不少於七年，可依法申請香港特區居留權，這是否意味計劃有漏洞，令有刑事紀錄的人可逃過背景審查，即可申請香港居留權？湯家驊表示，理論上「高才通」申請者居港七年後，的確可以申請居留權。他同意政府可以重新檢討「高才通」要求及規定，直言：「畀公眾一個交代」。

立法會議員、中大工程學院副院長黃錦輝接受傳媒訪問時表示，一般而言移民及求職時都要出示「良民證」，認為高才通計劃毋須申報案底是有漏洞，認為局方應加入刑事定罪紀錄申報，但已批出的個案相信惟有待申請留港工作或學生簽證時再把關。

賀建奎稱暫無意長居香港

賀建奎今午（21日）在北京召開記者會簡單交代事件，表示正與機構聯繫，當有確定及合適機會時，會赴香港工作，不過他強調目前未有長居香港的規劃。

賀建奎任職深圳南方科技大學副教授時，在香港宣布研究團隊利用人類胚胎基因編輯技術，讓天生對愛滋病免疫的雙胞胎女嬰在中國誕生，成為世上基因編輯嬰兒首例，引發倫理爭議。賀建奎等後因共同非法實施以生殖為目的的人類胚胎基因編輯和生殖醫療活動，2019年12月被裁定「非法行醫」等罪成，判監3年。