財政預算案｜李家超、陳國基及葉劉淑儀　讚揚內容全面

財政司司長陳茂波今日（22日）宣讀《財政預算案》，當中包括派發5,000元消費券，以及提供電費補貼等。特首李家超、政務司司長陳國基及行政會議成員分別發聲，均指香港正步向全面復甦階段，《財政預算案》能助香港確保機遇、應對挑戰。



▼陳茂波歷年財政預算案封面顏色▼



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李家超：預算案的建議均衡地涵蓋不同方面

李家超說，相信《財政預算案》所公布的措施會讓香港在復甦路上穩步前行，預算案中的建議均衡地涵蓋不同方面，在具挑戰性的經濟環境下，為市民和企業提供適時的支援。

李家超亦歡迎《財政預算案》提出針對主要經濟行業所制訂的措施，能發揮振興香港的作用，又指留意到陳茂波說會在財政上全面配合《施政報告》中提出的措施，有信心這將有助恢復及鞏固香港作為全球領先的投資、企業、人才和旅遊目的地的地位。

李家超說，對香港的未來感到樂觀和充滿信心，呼籲社會各界支持這份預算案。

陳國基指寬減及補貼可助市民固本培元

陳國基亦表示，香港仍面對不少挑戰，包括過去三年因應對疫情而累積頗高的財政赤字，故如何確保機遇及挑戰並存是次《財政預算案》的關鍵所在。

陳國基指，是次《財政預算案》的差餉寬減、電費補貼、公共交通費用補貼等，以及綜緩、長生津等綜助發放額外半個月金額， 延長中小企融資擔保等，可讓市民及企業可以固本培元、穩步前向。

他又指是次預算案公布了兩項刺激經濟的大型計劃，包括發放5,000元電子消費劵、推出「Happy Hong Kong」的活動。此外，政府對建設宜居城市等政策亦有着墨。另外，政府為更主動積極招攬人才，推出新的「資本投資者入境計劃」。

陳國基認為是次財《財政預算案》不單保民生，同時力求經濟發展機會，期望立法會可以盡快通過撥款，讓香港可以拼經濟、為民生，創建大有可為、風光無限的未來。

葉劉淑儀歡迎向經濟增長項目撥款

行會召集人葉劉淑儀認為，新一份《財政預算案》方向全面，不單照顧到基層市民，協助綜援戶外，亦有為經濟增長項目撥款，如成立「人工智能超算中心」，她認為這可以吸納高端、金融、科技等人才來港。她又表示特別歡迎推出「資本投資者計劃」。

提到稅務方面，葉劉指雖然政府強調不改「辣招」，但對印花稅有所調整，令首置人士可交較少的印花稅；而增加三成煙草稅及向香港賽馬會徵收為期5年、每年24億元的「額外足球博彩稅」，她認為上述措施可增加政府庫房收入。