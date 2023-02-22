謝偉俊倡國泰提供機票優惠為延付股息條件 許正宇：商業決定

國泰航空第5度宣布延遲向政府支付優先股股息，累計拖欠股息14.6億元。立法會議員謝偉俊引述有市民批評，政府2020年年中注資國泰273億元，但國泰不單未支付股息，更未提出明確還款時間表：「過去三年既不還息，也不還」於理不合。



謝偉俊問及當局會否參考港鐵須就服務延誤支付罰款機制，研究要求國泰向乘搭其航班的香港永久性居民，回贈一定比例票價或提供優惠，作為可延遲支付股息的條件？許正宇重申，政府無意長線持有國泰股權，亦不參與集團日常營運，機票票價由集團董事局及管理層負責，並根據其商業及營運考慮作出決定。



謝偉俊在立法會就國泰航空遲遲未向政府支付優先股股息提質詢，財經事務及庫務局局長許正宇經諮詢金管局及運輸及物流局後，在書面回覆中指，疫情影響下，本地航空業面對嚴峻考驗，而國泰航空集團在香港航空業扮演關鍵角色，政府於2020年6月9日，決定運用土地基金投資國泰，支持香港航空業渡過寒冬，以繼續推動香港國際航空樞紐的發展。是次投資包括投資優先股約195億元及提供過渡性貸款約78億元，優先股附帶可分離的認股權證。

許正宇指，根據協議，國泰集團須每半年向持有優先股的政府派發股息，股息率按年遞增至9%，如國泰集團延遲贖回政府的優先股，公司的融資成本會逐漸提高。此外，根據協議，國泰可酌情決定延遲派發優先股股息，然而任何未支付的股息須按當時有效的股息率計算額外股息，而國泰集團最終須向政府繳付所有股息和額外股息。在國泰航空集團延遲派發優先股的股息期間，該公司不得派發普通股股息。

政府向國泰集團提供過渡貸款的息率為香港銀行同業拆息加百分之一點五。國泰集團可在貸款可提取期限內按現金流需要分階段支取貸款，並於支取後相應的18個月內償還。國泰集團必須在貸款期屆滿前償還貸款及清繳利息。截至目前，國泰集團尚未提取過渡性貸款。上述安排已在保障政府權益以及支援國泰集團方面取得平衡。