麥美娟冀盡快推「開心香港」配合消費券　楊潤雄：旅遊界已過時艱

為促進本地經濟發展，港府昨日（22日）宣布「Happy Hong Kong（開心香港）」的活動。文化體育及旅遊局局長楊潤雄和民政及青年事務局局長麥美娟，今日（23日）出席記者會回應有關措施。麥美娟期望盡快推出美食市集，以配合將於4月發放的消費券，讓市民有地方可以消費。



提到旅遊業界對政府無設「復業基金」感失望，楊潤雄表示，政府在疫情3年以來，已為旅遊業界提供超過44億元支援，又指隨通關後旅客陸續來港，相信業界已渡過最艱難的時期。



+ 2

Happy HK讓青年在市集內經營

麥美娟指，活動主要分為3部份，分別為舉辦地區美食市集、維港海陸嘉年華、及西九文化區管理局、迪士尼、海洋公園、數碼港管理公司等，也會響應舉辦有主題特色的市集活動。

她又指，美食市集由民青局領導，一定會有青年元素，讓本地年輕人可以在市集內營運。她期望盡快推出美食市集，讓市民在收到消費券後，有地方消費。商戶有興趣參與的話，政府稍後會與業界聯繫，以匯聚不同地方美食，未來會再進一步想如何有效招募。

「開心香港」為社會增添開懷笑臉為目的，不過有記者問到香港仍有口罩令，難看到市民是否開心，又問當局會否為「開心香港」定KPI？麥美娟表示，開心難以量化及量度，故不會為活動定下KPI。她續指，相信沒有口罩的日子會很快來臨。

楊潤雄指旅遊界人手有壓力

「復業基金」方面，楊潤雄強調部份現行支援計劃仍在進行中。他明白，雖然目前旅客量與2018年高峰時仍有距離，但認為旅遊業界已過了最艱難時候。他又指知道業界目前在人手及準備工作方面仍有壓力及挑戰，而他相信當局推出可長達10年期的百分百貸款擔保能夠為業界提供幫助。