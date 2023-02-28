兩會｜加強北都與大灣區融合　蔡冠深：一邊熱鬧一邊漆黑不理想

新一屆全國政協會議本周六在北京開幕，全國政協常委蔡冠深會就北部都會區與大灣區融合提案，認為現時香港與深圳口岸一帶「一邊熱鬧，一邊漆黑」，情況不太理想，希望未來北部都會區在交通網絡與大灣區全面對接，帶動「一河兩岸」整體經濟發展。



蔡冠深接受電台訪問時表示，將提案建議增加由香港西九龍站直達廣州東站高鐵班次，真正達致一小時生活圈，並將香港居民電子購票入閘的安排，擴展至全國高鐵網絡，為市民提供便利。

蔡冠深：港府要先理順過去社會矛盾

蔡冠深又指，香港與內地全面通關後，相信訪港旅客人次會逐步回升，希望內地盡快取消出入境健康申報二維碼要求，便利兩地人流；香港要加強宣傳，並先理順好2019年社會事件和疫情發生前的社會矛盾，如通關後交通工具人多擠迫加劇、部分商品被搶購出現短缺等，避免問題重現時「頭痛醫頭、腳痛醫腳」。

內地招商團反映本港酒店貴又難預訂

本身是中華總商會會長的蔡冠深提到，過去幾星期內地各省市紛紛來港招商，不少人向他反映酒店房價高難預訂，可見對內地企業而言，香港市場相當重要，相信酒店和零售業將慢慢復蘇。他又指，很多內地商務團正出訪不同國家洽談生意，有助推動GDP增長，他最近亦多次到訪內地傾生意，促進當地消費投資，達致兩地互惠互利，認為國家復蘇步伐較預期快，預計第二季度相關數字可能慢慢回升。

今年稍後他會與工商界和專業人士到訪越南、泰國、東盟、歐洲和日韓等地，發揮香港國際金融和貿易中心優勢，與當地企業洽談合作。

至於現時中美關係較緊張，國家很多科技項目或受制裁限制。他認為要利用好香港作為國際金融和創科中心優勢，協助推動國家科技研發，同時香港作為全球最自由經濟體，沒有外匯管制，並採用簡單低稅制，因此不能失去傳統國際貿易中心的定位，讓海外的貨物經香港轉運至內地其他城市。