尖沙咀四級火｜近年多興建摩天大樓　謝偉銓質疑現行法規要否檢討

尖沙咀中間道海員之家重建地盤，昨晚（2日）發生4級大火，至今日（3日）早上救熄。大火波及鄰近多幢樓宇，幸未造成傷亡。



立法會建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓去信消防處處長楊恩健，提出有關今次大火的4點查詢。



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樓高40層以上 救火難度高

謝偉銓指，4級大火令市民關注興建中的地盤消防安全。他問到正在興建或大規模翻新的大廈，以及未有安裝或暫時拆除正規消防設施的樓宇，現行法規在消防安全方面有甚麼規定。對於有前消防處人員指，部份地盤經常放置過多及並非在短期內使用的易燃建築物料，謝偉銓問現行法規對此有何規定。

謝偉銓要求處方列出上述兩項規定在過去3年接獲投訴及進行巡查的數字，以及發出警告和檢控的數字，並要求交代相關決定的原因。

他說，近年的樓宇動輒超過40層樓，救火難度高，亦有波及鄰近樓宇的風險。他問到現行的法規和執法行動是否足夠應付，會否就今次事件檢討。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓。（資料圖片／歐嘉樂攝）

防火通告：工地要盡量減少存放易燃物

消防處前處長、香港工程師學會消防分部發言人林振敏表示，樓宇於施工期間消防裝置未啟用，而且樓高40多層，消防員需花費長時間「逐層逐層檢查」，增加救火難度。林振敏又表示，要了解竹棚有否塗上防火漆。

《防火通告第十三號》列明，工地範圍內存放的易燃物應盡量減少，要不時清理棄置的易燃包裝物料、木片、鋸屑等，而且未經使用的危險品亦應送回危險品倉庫儲存。