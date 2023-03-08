公立醫院連跌手術燈、石屎　陳凱欣促立即改善　立法會將開會討論

公立醫院接連發生意外，繼路聯合醫院手術燈墮下、屯門醫院病人吊機路軌外殼掉落、青山醫院、衞生防護中心大樓天花冧石屎之後，昨日（7日）葵涌醫院又冧天花，幸多次意外均無人嚴重受傷。



種種事故引起公眾關注，前食物及衞生局政治助理、立法會議員陳凱欣直言醫管局「反應慢」、「危機感不足」。她日前要求本星期五（10日）的立法會衞生事務委員會會議追加議程，討論公立醫院設備的安全及保養檢查事宜，獲主席張宇人同意。



非醫療事故 對外通報速度明顯較慢

陳凱欣認為從多宗意外可見，醫管局面對外間和各所醫院之間的通報機制都出現問題。對外方面，多次意外都是網上流傳或傳媒追查後，醫管局才確認事件，令人懷疑醫管局是否存心隱瞞。不過她補充，過去發生醫療事故後會適時公布，似乎是非醫療事故沒有清晰的通報標準。

陳凱欣表示，早在2月20日已去信醫院管理局，要求交代聯合醫院手術燈墮下事故，惟至今只有局方表示收妥的回覆，而沒有事件的實質回應。

陳凱欣認為，醫管局通報機制反應慢，事件發生後即盡快通報。（資料圖片）

事件一旦發生 應即時對內對外通報

對內方面，青山醫院跌手術燈若在去年發生，醫院之間並通報機制不足，沒有及早檢查同類設施及各項維修程序。

醫管局於3月6日宣布成立檢討委員會，檢視公立醫院醫療儀器及設施保養維修事宜，陳凱欣認為太遲，若青山醫院事件去年11月已經發生，應短時間內檢討，而不是4個月後、傳媒揭發後的今天才做。

↓↓青山醫院冧石屎↓↓



↓↓聯合醫院墮手術燈↓↓



周五衛生委員會討論設備保養、維修情況

針對有關事故，陳凱欣已向本周五（10日）的立法會衛生事務委員會追加議程，要求討論「公立醫院維修設備的安全及維修保養檢查事宜」，並表示全面檢視院方設備的保養和維修情況，以及由醫務衞生局責成醫管局汲取教訓，盡快完善對內對外的通報機制乃是當務之急。

陳凱欣強調，醫患之間貴乎信任，醫管局應該開誠佈公，釋除公眾疑慮。