近38%受訪者指保健食品監管不足　民建聯促設簽批制加強審查

市面上一些保健食品聲稱有「強化免疫系統」、「抗老逆齡」等效用，但是否全部都有科學根據支持？民建聯觀塘團隊今日（14日）公布調查結果，顯示有78.8%受訪者過去一年曾服用保健食品，37.6%受訪者認為保健食品安全性、功效等監管不足。



民建聯促請政府效法內地設保健食品制度、進行審查及簽批許可證。



逾半因預防疾病服用 近3成服用後身體沒轉變或變差

民建聯觀塘團隊在2月17日至3月2日期間，以網上調查及實體問卷方式，成功訪問410名市民。結果顯示有78.8%受訪者曾服用中西保健食品，21.7%受訪者有每天服用的習慣。

至於服用原因，有51.4%受訪者因「調理身體、增強免疫力、預防疾病」為由，37.4%受訪者希望改善身體狀況。雖有72.1%受訪者服用後認為身體有部分改善，但27.9%受訪者稱身體沒有改善，甚至變差，包括出現腹瀉、頭暈等。

近4成受訪者認為監管不足 民建聯促完善監管制度

調查結果指出，58.8%受訪者服用前沒有諮詢專業人士、29.3%受訪者認為有誇張成分、37.6%受訪者認為食品的監管不足。對此，民建聯觀塘區議會主席柯創盛稱，有人服用後出現不良作用，質疑現行監管制度出現問題。他又稱沒有諮詢專業人士的做法相當不理想，認為長期病患、懷孕人士有風險。

民建聯立法會議員陳恒鑌指，相關審批、註冊制度未夠完善，部分產品出售前的測試極少，希望當局能加強監管。他指本港的登記及審查制度不完善，對於含有藥物的成份應受《藥劑業及毒藥條例》規管；保健食品應規定不可載有虛假說明及就食物成份作出誤導，認為食環署應加強抽查，就涉違規的銷售商發出警告信及檢控。

促保健食品進口內地市場 加強市民認識

此外，民建聯促仿效內地、日本、韓國、美國等地，設保健食品制度、進行審查及批發許可證。團隊又稱可考慮加入符合國家保健食品安全法規要求，以便港商進口至內地市場，增加發展機遇。他們亦希望地區康健中心加強諮詢和教育角色，增設流動車、採用醫社合作模式等。