明天可除罩相見　陳沛良不怕再被「點錯相」？｜政壇諸事町

明天起全面撤消口罩令，大家終可除罩相見，立法會議員均表示歡迎，選委界別的陳沛良第一時間發稿回應，但最吸睛的是他稿尾說的：相信未來記者們不會再誤認他是另外一位議員了。究竟大家把他與哪位議員混淆呢？



政府擬於今日宣布撤口罩令的消息昨晚已傳出，今早特首李家超甫正式宣布後，選委界別議員陳沛良即時發聲明歡迎取消口罩令，指他本人早在1月19日，已倡議政府在以科學防疫、風險為本的基礎，應盡快分階段、有序取消室外及室內的口罩令，由市民「自行決定及負責」。

他又指，面對疫情期間出生或成長的幼童，在他們的潛意識裡或許戴口罩已成為必然的社會行為，面對突然取消的口罩令，認為幼稚園和家長們要做好心理輔導，以免出現不必要的情緒焦慮。

最後，他補上一句：「未來大家脫下口罩，相信記者朋友們應該不會誤認我是另外一位議員了。」

到底是與哪位議混淆呢？答案是另一位選委界別議員劉智鵬，劉智鵬去年亦曾透露被誤認為陳沛良，他們的議會同僚林琳更於facebook發文，教授如何區分戴罩二人的方法，就係用髮型，陳沛良係「七三分界」，劉智鵬的頭髮則無明顯分界。

大家又認為戴上口罩的陳沛良與劉智鵬，是否真的很相似呢？