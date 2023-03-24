初選案｜條款指曾被DQ不得參選　區諾軒：打開門做生意未打算執行

民主派初選案16被告的審訊今(24日)在西九龍法院(暫代高等法院)續審，認罪的區諾軒接受辯方盤問時重申，「攬炒」和攬炒十部曲，都沒有記載在初選文件中，他們也沒有要求參與者支持。有法官發現，初選報名表有條款列明，初選參加者不可曾被取消參選資格。區承認有部份參加者過往曾被「DQ」，但他稱這是個「誠實的制度」，依賴參與者留意細則，而他們又是「打開門口做生意」，未想過DQ曾被取消資格的人，他又強調民主要素包括參選權。



被告鄒家成的代表律師開始作盤問。(資料圖片)

初選文件無要求支持攬炒

代表鄒家成的大律師陳世傑盤問區諾軒指出，「攬炒」非「35+」計劃的一部份，區重申所有初選的文件中，都沒有要求支持者要支持「攬炒」，亦沒有攬炒十步曲。

攬炒看法人言人殊

法官陳仲衡倆問，在民主派取得立法會過半議席下，若兩次否決預算案，令立法會被解散，會否視為「攬炒」。區回應：「真係唔想將攬炒同基本法機制混為一談。」又說：「我真係無諗過呢個問題，我只會話令香港造成唔理想既後果。」區強調就「攬炒」的看法，人言人殊，又指戴耀延所指的「攬炒」基於很多假設。

戴視憲制權力為其論述框架

法官陳慶偉繼而指，美國約20年前以伊拉克有「大殺傷力武器」為由，入侵該國並推翻其政府，問區如何理解戴耀廷所講的「大殺傷力武器」區稱未有考慮陳官所講的歷史背景，但會視戴的說法是「《基本法》憲制權力論述框架，是戴對於使用這種權力的包裝。

報名表列明要擁護包括23條的基本法

辯方之後問及初選報名表格中，有條款列明參加者要擁護《基本法》和保證效忠香港特別行政區，區指作為主辦者，不想觸犯法例，亦希望參加者妥為參與立法會選舉。法官李運騰問，條款所指的《基本法》是指整個《基本法》，或只是《基本法》所指的否決權，區稱是整個《基本法》。李官便笑問，即也包括23條？區即回應：「啱。」

區諾軒承認未想過取消曾被DQ的參選人，又指參選權是民主的要素。(資料圖片)

無想過DQ曾被取消資格的人

法官陳仲衡留意到，報名表中第5條條款為，初選參選人不可曾經被取消參選或當選資格，區說：「我所知有部份被DQ(取消參選資格)過，但作為主辦者，都可以叫打開門口做生意。」庭上各人聽到大笑。區隨即補充說：「我知呢個比喻差...任何人都可以攞呢份表向我哋報名。」又說：「收報名表，無諗過DQ曾經被政府DQ既人。」

採誠實制度靠參與者留意條款

法官李運騰便指，即使有該些條款，但沒有核實的機制，區便稱這是「誠實的制度」，依賴參與者有否留意該些條款。他指民主要素，要包括參選權和被選權，當時沒有想過根據條款，取消他人資格。李官繼而問該條款是抄錄或是他們創作，區指，是趙家賢以立法會選舉報名表模仿。

區質疑協調會後有黑盒

區被辯方律師盤問時，同意，《墨落無悔》聲明書沒有寫上「無差別否決預算案」，只寫上「五大訴求，和運用《基本法》否決權。」李官問，聲明書的說法，似乎已就否決權算一事達成共識，但根據協調會議則沒有。區說：「所以我睇法係當日協調會議後，係咪有一個黑盒。」引致日後的共同綱領，或令鄒家成認為應使用「會運用」。李官問，即發生一些事而區不知悉？區稱是。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022