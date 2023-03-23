初選案｜曾撰文提參與者夾到出血　區諾軒認暗示之間有內鬥

民主派「35+」初選案，16被告否認串謀顛覆國家政權審訊，今(23日)在西九龍法院(暫代高等法院)續審，認罪的區諾軒繼續接受辯方律師盤問，區稱簽署《墨落無悔》屬各人的自由，他後來就該聲明在Facebook發文時，亦沒有反對簽署者的立場。惟他在文中有指，若他們認為否決預算案重要，應該落區宣傳時提及，他亦提到：「參與者間繼續夾到出血，效益很少。」法官便問，此是否暗示初選參與者之間「內鬥」，區回應：「可以咁講。」



抗爭派在立場及行動有較多新想法

代表被告何桂藍的大律師Trevor Beel繼續盤問，指區諾軒早前作供形容「抗爭派」是較「進步」，問區是否指有較多新想法，區說：「立場上、行動上，都有呢個意思。」區又說：「佢地政治立場未必完全統一。」區續解釋，他們亦不屬於任何政黨，區指袁嘉蔚亦屬「抗爭派」，他亦曾為袁在初選中助選。

區諾軒承認當時曾為袁嘉蔚助選。（資料圖片）

為參與人助選但無特別支持其理念

法官陳慶偉便問，區是否支持袁的抗爭理念？區強調：「無話特別支持邊嗰理念。」區稱因他曾是港島區的議員，他曾向該區的參選者稱，會公平分配時間替他們助選，因此他有為袁助選。辯方指袁有簽署《墨落無悔》，區稱他不關心誰人簽署該聲明書，強調：「呢個係各人既自由。」他又稱他亦沒有就該網上簽署聲明提出反對。

發文想表達對簽署者看法有保留

區又提及他於2020年6月19日曾在其Facebook發文，指該文章顯示他雖對簽署者的部份看法有保留，但沒有反對他們的立場。區說他尊重簽署者就運用否決權的動機，但說：「作為大會一分子，唔希望佢哋再繼續質疑大會。」他在內文指若他們認為否決預算案重要，應該落區宣傳。他在文中亦講及：「參與者間繼續夾到出血，效益很少。」

法官李運騰問，是否暗示參與者之間「內鬥」？區回應「可以咁講」，李官繼而問是否一班人絪綁他人？區承認有此含義。

之後再發文提發起35＋的初衷

辯方其後指區於同年6月亦有撰寫文章，名為：「人與人最可貴的是建立制度——發起35+的初衷」。區指該文可顯示他發起「35+」的理由，文中提到：「失望是源自明明有過半數民意，多區卻太多人參選，分拆選票，得不到該正確反映的議席數。」

黃成智。（資料圖片）

文中提曾投票給黃成智感恥辱

法官陳仲衡留意到，文中提及：「過了那麼多年，也為第一票是投給黃成智感到羞恥」。庭上各人聽到便發出笑聲。區回應說：「其實我都唔係好想...令佢尷尬。」並解釋他成年後，第一次投票便是投給當時屬民主黨的黃成智，當時是2008年的立法會選舉。區及後加入民主黨，和黃成智共事，之後對方離開該黨。區稱因不認同黃的立場，故寫了「羞恥」的說法，但他當時有「大局為重」的想法。李官便問，即是雖然不喜歡某人，因他屬民主派而投給他，令民主派奪得更多議席？區回答是。

戴耀廷頗硬銷運用否決權

代表鄒家成的大律師陳世傑問及，其中一份的協調機制協調初稿提及運用否決權。律師指，該文件予人的印象就該事已達協調，但實際上沒有。區同意並說：「所以我會話，戴耀廷希望他人認同第二點。」李官形容戴都頗為「硬銷」(hard selling)，區回應說：「佢不斷寫文、開會有講，都係幾硬銷。」

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022