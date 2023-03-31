日本排放核廢水香港如何監察？　天文台、漁護署將有分工

日本政府計劃於2023年春季或夏季起，將12年前福島核災的逾百萬噸污水處理後排入大海。香港天文台前助理台長梁榮武稱，港府自80年代已有監測輻射，而「311」核意外後，天文台當時雖監測到核塵埃，但數量甚微，輻射比天然的本底輻射更低，影響微乎其微。梁榮武初步估計，排放處理過後的核廢水，對香港直接影響應較「311」核意外小。不過，他指需等日本排放核廢水，以及國際原子能機構發表獨立結果後，才有足夠的科學數據作出中肯的判斷。



梁榮武（資料圖片）

陳凱欣認為應強硬手段禁止入口

立法會事務安全及環境衛生事務委員會主席陳凱欣則指，雖然環境及生態局局長謝展寰稱已經成立跨部門小組密切留意情況，但局方未有交代如何監測。她引述專家意見指，核廢水流入大海後，美國西岸會先受到影響，陳又稱持續分開30年倒入大海，認為始終會影響香港水域。

至於管制措施，陳凱欣指出「311」核意外後，港府曾禁止日本多個縣的食品進口至香港，認為本次應採取強硬手段禁止入口。她又稱，如港府每日公布測試結果會牽涉大量公帑，更有可能未能全面堵截，例如抽樣未能驗出有問題的食品，容易對市民造成身體傷害。

至於是否要禁止美國西岸食品入口，陳凱欣稱入口食品都要密切監察，但認為要評估影響範圍、傾倒核廢水容量，再評估禁止何處出產的食品。

陳凱欣。（資料圖片）

天文台加強監測香港水域 漁護署加強監測漁產品

環境及生態局回覆稱，因應日本的排放計劃，天文台會加強本港水域的相關監測工作，漁護署亦會加強漁產品輻射水平監測工作，包括從魚類統營處批銷的捕撈漁產品抽取樣本進行輻射水平測試。

此外，局方指國際原子能機構成立的技術工作組，仍在審視排放計劃是否符合國際原子能機構的安全標準，以及會否對人體健康和海洋生態產生不利影響，而海水的飄散情況亦是工作組會考慮的因素。當局承諾會與日本當局保持溝通，跟進廢水排放計劃的發展。