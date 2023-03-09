16區關愛隊今起接受申請　地區人士對實際操作細節仍有疑慮

政府將成立「地區服務及關愛隊伍」，服務全港各區，早前已率先以荃灣和南區為試點。《香港01》了解到，其他16區「關愛隊」今日（9日）起接受申請，月底截止，各地區有志之士均已準備申請表格。然而由於「關愛隊」是新事物，地區普遍反映有多項疑慮未解決。



《施政報告》提及設立「地區服務及關愛隊伍」（關愛隊），全港十八區會劃分為不同小區，廣納地區組織和團體成為小區的「關愛隊」。（資料圖片）

荃灣、南區先導計劃 料3月中有結果

特首李家超在《施政報告》中表示，要以小區為單位設立「關愛隊」，提供部份資源服務市民，而「關愛隊」要訂下關鍵績效指標（KPI）。政府早前表示，政府會按服務計劃每兩年撥款80萬至120萬元資助，預計每隊約10至12人，有需要時要動員義工，由當區民政專員做總指揮。

政府早前先荃灣及南區作為先導地點，兩區已經收到報名表格，正進行遴選程序，預計3月中會有結果。而其他16區則由今日起至3月底接受申請，有地區人士指已經有積極部署。

有地區人士反映，招募義工並不困難，「積極義工都幾多」。（資料圖片/張浩維攝）

專款專用 惟新開銀行戶口非常難

有資深地區人士指，由於「關愛隊」先導計劃要求設立獨立銀行戶口，將關愛隊的資金專款專用，「該戶口如果有做其他政府Project都唔得嘅」，地區團體往往要開第三、四個戶口，「而家要開個新戶口係非常難，同埋好耐都開唔到」。

至於人手方面，由於不少地區人士一向有義工活動，「積極義工都幾多，但既然人哋都希望做義工，資格方面希望政府寬鬆一啲」。

亦有準備入紙申請的團體表示，團體本身完全符合愛國愛港和成立超過5年等資格，會員人數更超過3,000人，長期參與地區服務，故對成功申請充滿信心，惟對日後運作仍抱有疑慮。

陳勇（右）認為，兩年80萬元的資助相當於每個月約3萬元，用來營運關愛隊並不足夠。（資料圖片/周皓宜攝）

政府資助不足 大型活動難以應付

政府早前表示，每支隊伍每兩年約有80萬至120萬元的經費，平均每月約有3萬至5萬元，惟申請團體表示經費是否足夠，很大程度視乎「關愛隊」成立後所需負責之工作範疇，倘若是要組織抗疫期間的大規模派發物資行動，或者冬日送暖等行動，物資採購將是一大難題。

其實不少團體都表示，每月3萬至5萬元絕對不足夠，民建聯立法會議員陳勇就曾經表示，該數目遠遠未能維持地區中心運作，「一個屋邨中心一個月開支都唔止呢個數」。

法定地位成疑 申請服務、資助情況未明

政府早前表示，希望承辦關愛隊的團隊凝聚各界資料，而尋求社區資源能力也是鄰選標準之一。然而有地區人士擔心，日後實際操作時會出現「自掏腰包」或無從申請資金的情況。他們認為「關愛隊」法定地位成疑會影響服務，例如協助業主立案法團申請付費場地開會，能否得到免費資助？籌備平日地區班組活動，又是否算是關愛活動？各區民政事務處日後又會向「關愛隊」提供哪些協助？凡此種種，政府皆未有定案，團體促請政府盡快落實細則安排，讓申請團體有更充份的準備。

部份豪宅地區的關愛需求不大，有地區人士提出「輸出關愛」概念，組織該區義工跨區服務，但未收到政府回應。（資料圖片/李澤彤攝）

至於KPI，有地區人士認為問題反而不大，因每個地區都是按實際需要來填寫，而相關服務一直有進行，因此問題不大。但亦部份人士則反映，在提交預算開支時較有困難。

也有地區人士指，一些全是甲級保安的屋苑或豪宅地區，仍未知如何家訪或接觸居民。對於這些關愛需求低的地區，有人提出「輸出關愛」的概念，在該區組織義工跨區服務，但未收到政府回應。

區議會未有定案 地區合作方式難以預料

根據政府構思，未來「關愛隊」是地區的服務機構，區議會則是諮詢機構，兩者功能「分家」。部份政圈人士認為，「關愛隊」的設立目的，明顯涵蓋現時區議會的部份職能，日後「關愛隊」和區議員工作上難免要有合作。今年將舉行區議會選舉，然而相關調整包括區議員職責、選區劃界等均未有定案，地區人士關心會否影響關愛隊的實際工作，「如果關愛隊和區議會界線不同，關愛隊服務嘅部份居民，涉及另一個團體代表區議員嘅選民，咁點合作呢？」

區議會改組情況仍未有定案。（資料圖片）

「關愛」以外政府額外工作仍然未明

另一方面，除了地區關愛工作，政府早前提出「關愛隊」要協助推廣普及法治教育。地區人士表示，目前未知這些額外工作的工作量和性質，擔心人手和資源能否應付。

據了解，地區團體近月已經達成共識，部份地區先由小團體及有志之士「認頭」，餘下則由該區大型社團申請，有社團人士直言，政府提出的資助額不足，對他們來說一定是「硬啃」，以繼續服務社區。同時，由於「關愛隊」是開放申請，不排除有其他地區團體未經協調而提交申請，特別是泛民也有不少有心服務地區的人士，預計一定會出現競爭。