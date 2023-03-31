拆局｜旅監局搜集團費數據擬再出招　「趕絕」內地廉價香港遊？

旅遊業監管局擬以一個月時間收集訪港內地團團費資料，再考慮規管甚至一刀切禁止廉價團，是否意味廉價團將成絕響？據了解，政府內部暫時對規管或禁絕廉價內地團來港未有定見，現階段主流意見是必須維持兩條底線：禁絕零團費和不容出現強迫購物的「劏客」行為。



▼3月28日，內地訪港旅行團在土瓜灣用膳後等車情況▼



爭議重點：如何界定「廉價」

近期內地團為個別地區帶來滋擾問題，不少地區人士及議員把問題歸咎於廉價團的問題，加上旅客「立食」、「如厠撈麵」等情況被廣泛報道，損害香港旅遊形象，問題更提升至政府最高層，特首李家超一直有聽取匯報。

綜合政府消息指，若要規管旅行團團費，首先要做也預計是爭議重點的是如界定何謂「廉價」？有人會指一些內地團收費僅數百元，乘坐高鐵由較遠省份來港三幾天、包餐包住甚至包景點：「邊有咁着數？肯定係廉價團！」但同時也有意見認為只要明碼實價，消費者對安排心裡有數，難道不能讓消費者有廉價的選擇？

消息人士指，大家也知道旅行社安排旅客到某些景點或定點購物，可帶來收入抵消廉價團費帶來的影響，甚至有利可圖。以政府立場以而言，重要的是不容「劏客」，若旅行社計數後認為可行，旅客又肯接受，是否必須要以行政手段規管市場供求？消息人士強調，不是指政府無意採取行動，但自由市場運作絕對是考量因素之一。

▼《香港01》記者3月29日直擊內地團友到土瓜灣「嘉樂軒」酒樓用餐情況▼



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政府憂旅客投訴住宿及被迫購物

消息人士又透露，旅監局日前出招改善被指為「廉價團」旅客的膳食問題，當時政府更憂慮會出現旅客對住宿、遭強迫購物等投訴。而早前也有一宗有內地旅行團旅客投訴被威迫購物，幸好據悉不涉及領隊或旅行社，是旅客自由購物時出現的糾紛。

旅監局暫亦未接獲旅客有關購物的投訴。根據去年9月實施的旅遊業新規管制度，威迫購物屬刑事罪行，任何人一經定罪，最高可罰款10萬元及監禁兩年。

消息人士分析指，現時內地團出現的問題某很程度上是恢復通關後，逐步復常，業界接待能力未能配合所致。所以新一份預算案推出多項支援措施，包括向合資格持牌旅行代理商提供百分百貸款擔保、延長「旅行社鼓勵計劃」及向「旅行社資訊科技發展配對基金計劃」注資3,000萬元，讓業界能有資金投入加快人手及配套提升，但過程需要時間，政府會密切留意進展，期望業界能把過渡期壓縮。

▼3月29日，內地訪港旅行團在西九故宮博物館「過門不入」▼



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理解廉價團實是「劏客團」的憂慮

而規管團費是否成為過渡期間種種問題的答案？不過，旅遊業議會率先強烈表態反對一刀切禁廉價團，認為削奪了旅客的選擇權，把低價團旅客拒之門外有違「好客之都」之名，業界的不滿又如何處理？政府消息人士承認「百貨有百客」，市場上應有不同價位的旅行團選擇，不能斷言廉價團未能為本港帶來經濟效益。

消息人士重申，政府明白旅遊業界的關注，同時也理解輿論憂慮「廉價團」會是零團費「劏客團」變奏，最終帶來更大傷害。因此，消息人士認為旅監局現時收集團費數據有助掌握情況，但強調相信旅監局不會單以團費高低為唯一判斷指標。旅監局作為規管業界的法定機構，由業界和業外人士加上政府代表組成，相信各方意見會在討論中得到充份考慮。不過，消息人士認同在保障旅客權益和選擇權與行業自主運作之間，要取得完美平衡，不會是易事。

▼內地團到富山邨午膳▼

