「名師高徒」啟動禮　李家超：要培育更多創科人才添發展動能

行政長官李家超在「名師高徒」導師計劃2023啓動禮上透過視像發言，指香港需要培育更多科研及創科專才，為未來增強發展動能，同時持續推展創科產業，以創科驅動發展。



他指，參與的計劃的百多名學生是未來科研及創科界的生力軍，勉勵他們把握學習機會，迎接創科路上的機遇，逐步實現創科夢想，共同為創科興港、科技報國出一分力。



李家超指本港要培育更多創科人才（政府新聞處影片截圖）

「名師高徒」由香港科學院、香港工程科學院和香港科學會主辦，由義務導師為百多名具有STEAM（科學、科技、工程、藝術和數學）潛能的高中生，於課堂以外提供有關科學、科技的指導，以導師們的科研實戰經驗啓發年輕人。

李家超指，國家主席習近平在十四屆全國人大一次會議發表的重要講話指出，要深入實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略，不斷壯大國家的科技實力。國家「十四五」規劃明確支持香港建設國際創新科技中心，而人才是推動創科發展的關鍵要素，特區政府在中小學大力推動STEAM教育，從小培養學生對創科的興趣和能力，為在創科方面有潛能的學生打造廣闊的學習及發展空間，培育他們成為勇於創新的終身學習者。

香港科學院院長盧煜明教授致辭時表示，「名師高徒」計劃為學生在課堂以外，提供認識科研的機會，令學生了解科學發展如何與社會結連，並匯聚了一批科學家和工程師，以自己的科研經驗回饋社會，已成香港科普教育重要一環。