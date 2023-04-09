曾俊華指冰球屬冷門、支援少運動　盛讚健兒在不利環境仍堅持訓練

港隊在今年2月波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽事奪得銅牌，惟外界關注點最終落在播錯國歌一事上。前財政司司長曾俊華今早（9日）在社交平台發帖，指冰球在香港屬「冷門」項目，相信球隊得到的支援不多，指年他們在不利的環境因素下仍能堅持艱苦訓練，直言：「真係相當唔簡單」，呼籲大眾支持香港運動員。



曾俊華指自己向來喜歡體育運動，包括冰球，不過自完成學業、從美國回港後，甚少有機會在香港觀賞冰球比賽。他憶述昔日在美國觀看冰球比賽，指冰球是一項十分刺激的運動，球員攻防轉換的速度非常快，對球員的敏捷靈活度要求極高，所以比賽時雙方球員經常有身體接觸甚至碰撞，他更笑言：「玩冰球嘅朋友通常都好大隻，仲要襟撞，唔係真係隨時被打散。」

籲支持冰球及所有香港運動員

他續指，冰球在香港算是冷門項目，坦言：「獲得嘅支援怕且唔會太多」，故見到一班年輕人，在如此不利的環境因素下，仍然堅持艱苦訓練，代表香港參賽，慨嘆道：「真係相當唔簡單」。曾俊華的帖文隻字未提冰協和港協近日互相指摘之事，惟他指出：「我哋應該好好哋（地），真心咁支持呢班（冰球）以及所有香港嘅運動員。」

香港冰球隊員楊俊英早前接受訪問指，獲獎後感到興奮，因為球隊終於打出成績，惟最終關注去了播國歌出錯事件，對此感到很無奈。冰協亦發聲明指，認為未感受到港協的尊重，又指港協在3月23日會議期間，沒有討論領隊在現場面對的情況及日後如何解決，反而質疑冰球項目每次比賽只得4至6隊，得到亞軍及季軍的成績並不突出。