勞聯慘遭「拆招牌」？　林振昇復活節做清潔有玄機？｜政壇諸事町

擁有11萬會員的工會組織勞聯竟然遭「拆招牌」？勞聯立法會議員林振昇趁復活節假期，回工會為招牌做清潔？他揚言正等待再次「亮燈」的日子到臨，難道選擇復活節做清潔有玄機？



原來，一切係有段古，且聽林振昇娓道來。話說，勞聯位於深水埗會址福耀大廈的外牆本來有極醒目的霓虹招牌，林振昇更因此被多人追問過他，勞聯的Logo字體是否工會前輩手筆？原來這個字跡出自香港街頭書法家李漢先生的手筆，其字體曾經不斷出現香港大街小巷。

他又指，當年工會前輩以這款字體做了勞聯Logo，由於當時未有LED等科技，繼而請霓虹燈老師傅做了一個霓虹招牌，掛在會址所在大廈外牆，不過早幾年因外牆維修後，勞聯被「拆招牌」。而勞聯至今仍保存著這個霓虹招牌，正等待他日復修後再次「亮燈」。

因此，他亦趁著復活節假期，返到中心幫手清潔霓虹燈招牌，他更稱：「能夠為工會勞動一下都特別精神」。至於選復活節做清潔是否有特別含意？林振昇則未有交代，只留言指勞聯有霓虹招牌及燈箱廣告從業員協會成員，會保存手藝。

其實，霓虹招牌極具香港特色，但隨著政府收緊《建築物條例》規管，不少霓虹招牌遭拆卸，未知大家又是否感到可惜呢？