鄧炳強稱警剔媒體、文化藝術等「軟對抗」　周文港求情冀減少抄牌

保安局局長鄧炳強今日（12日）出席立法會特別財委會，提到《香港國安法》實施後，香港局勢由亂轉治，經濟及民生發展重回正軌，但強調不會掉以輕心，防範他們利用媒體、文化藝術等「軟對抗」方式破壞國家安全。



會上有議員關注近期詐騙案增加，亦有議員為職業司機「求情」，選委界周文港指明白政府鼓勵市民守法，但詢問當局可否減少發出違例告票。



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鄧炳強強調，政府對危害國家安全的活動及潛在風險不會掉以輕心，時刻警惕外部勢力及代理人，防範他們利用媒體、文化藝術等「軟對抗」方式，作出誤導指控，貶損國家，煽動香港人對中央及特區政府的仇恨。他又提到，會繼續推展《基本法》第23條立法工作，強調立法必須要有效應對目前及未來風險，要有前瞻性及預防性，法例要做到無「鑽空子」的空間，令人不敢犯法。經民聯梁美芬提醒，以往23條被抹黑成「洪水猛獸」，關注政府如何宣傳立法。

周文港指職業司機收告票即白做

有議員為職業司機「求情」，選委界周文港指明白政府鼓勵市民守法，但詢問當局可否減少發出違例告票。他指，有不少的士等職業司機，只要一日內收一、兩張告票便等同「白做」，問當局可否在無投訴及無影響下不向司機抄牌。警務處處長蕭澤頤表示，發出告票是為了打擊交通阻塞、交通意外發生，指每日投票個案中，三至六成為交通事件，強調有不少投訴涉及違例泊車，故發出告票，指未來會加強交通教育。

李鎮強倡強制安裝防騙APP 蕭澤頤：會考慮

會上有議員關注近期詐騙案增加，自由黨李鎮強認為，警方宣傳防騙力度不足，建議強制安裝防騙應用程式。警務處處長蕭澤頤表示會考慮，又指去年近2.8萬宗詐騙案中，有約8,700宗都是網購騙案，已經透過社交網站宣傳，亦邀請明星郭富城拍攝電視廣告，並在隧道及電影院線廣播宣傳。