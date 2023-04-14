經民聯青委會啟動新一輪培訓工作　 邀請梁君彥主講國安

隨著社會步入復常階段，不少社團亦調整「抗疫優先」方針，經民聯青年事務委員會重啟培訓及投入社會工作。經民聯青委會主席、立法會議員陸瀚民稱，首次活動將於下周二（18日）舉行，邀請立法會主席梁君彥分享如何提升國安意識，會與約30名青委會成員交流，冀成員與議員建立網絡及加強溝通。



陸瀚民（左）及趙式浩講解經民聯青委會未來工作方向（馮子健攝）

為培訓青年領袖，經民聯青委會籌備第三期政治研修班系列講座，計劃在5月至11月舉行8至10次講座，將邀請政商界人士、專家、學者出席。陸瀚民表示，會有現任及前任官員擔任嘉賓，名單5月公布。

被問及會否培養青年參選區議會，他指青年有不同想法，研修班會由政制大層面，到如何應對傳媒提問等，均會有適當培訓。他又提議讓青委會成員參與活動時「一拖一」，帶朋友來參與其中。

推出新媒體頻道 首集講解國安

經民聯青委會顧問趙式浩表示，為加強新媒體傳播，青委會將設立Youtube及Facebook頻道，每周發布1至2集圍繞青年課題，首季關於國家安全，預料5月初播出。

另外，經民聯青委會的大專生暑期實習計劃共收到35份申請，在6月至8月帶學生參觀各機構及立法會研討工作坊。青委會亦提供兩個實習崗位予港大社會科學院學生，安排他們在研究部工作，熟悉政黨事務及加強對議會運作的理解。