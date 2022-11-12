經民聯天水圍屋邨開議辦　林健鋒盼貼地服務廣大市民

工商界政黨經民聯在天水圍屋邨，設立副主席林健鋒及吳永嘉的立法會議員地區辦事處，今日（12）開幕獲政務司司長陳國基等人到場支持。林健鋒表示，地區議辦將作為政商民溝通平台，希望能以工商帶動經濟、以專業改善民生。吳永嘉則指，會透過與不同地區組織合作，共建社區網絡，同時利用專業及商界經驗團結地區力量，做好地區服務。



林健鋒及吳永嘉於天水圍開設地區辦事處。（直播截圖）

經民聯雖然所有議員都來自功能組別及選委界，但林健鋒致辭時指，一直主張結合專業和地區服務，貼地服務廣大市民。他說，新政府上任四個月以來頻頻落區，希望司局長下次找經民聯的地區同事做「盲公竹」，全面了解地區行政，逐一回應市民需求，做到國家主席習近平「七一」講話所提到的「民有所呼，我有所應」。

政務司司長陳國基則指，「完善選舉制度」是標本兼治的重要舉措，貫徹落實「愛國者治港」原則，帶領香港由亂轉治、由治及興，指兩位議員都是從上屆議會連任下來，是「完善選制」的見證者和參與者。他指要落實《施政報告》，各界合作至為重要，議辦正好加強議員和市民的聯繫和溝通，有助政府聆聽市民訴求。