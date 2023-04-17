澳門傳媒訪京晤港澳辦　中央港澳領導班子名單曝光

澳門新聞界上周組團訪京，上周三（12日）拜訪國務院港澳辦副主任楊萬明，楊萬明回應《新華澳報》社長兼總編輯林昶提問時，證實國務院常務副總理丁薛祥任中央港澳工作領導小組組長，副組長則有5人。



林昶稍後在專欄「華澳人語」中披露5名副組長名單，包括2名政治局委員，即全國政協副主席兼中央統戰部部長石泰峰、和中央政法委書記陳文清；2名國務委員分別為中央書記處書記兼公安部部長王小洪、及外交部部長秦剛；還有國務院港澳辦主任夏寶龍，並繼續擔任港澳小組常務副組長兼辦公室主任。



+ 1

新領導班子組成部分基本不變

以新班子名單與過去作對比，組合基本不變。作為中央港澳工作領導小組組長的丁薛祥，前任的韓正在今年轉任國家副主席前，也是擔任國務院常務副總理。

至於5名副組長，5年前有政治局委員兼外事辦主任楊潔篪、中央統戰部部長尤權、國務委員兼外交部長王毅。2019年香港爆發修例風暴，中央政法委書記郭聲琨和公安部長趙克志加入擔任副組長。2020年組建中央港澳工作領導小組，副組長基本維持不變，當時新任港澳辦主任夏寶龍擔任常務副組長。

夏寶龍續掌港澳辦屬特殊情況

林昶在其專欄中又指，夏寶龍是五名副組長中唯一不具「副國級」職級者，指夏因年齡問題，在今年三月全國「兩會」中，未有續任政協副主席。夏寶龍現年70歲。不過，港澳辦網頁介紹夏寶龍時，其職銜則為「中央港澳工作領導小組常務副組長兼領導小組辦公室主任」。林昶分析指，排名在夏寶龍前面的4人均具「副國級」政治地位，可能不是常務副組長，因按慣例常務副組長只有一人。

林昶形容排名最末的夏寶龍擔任領導小組常務副組長的情況特殊，認為夏出掌港澳辦後在維護香港國家安全立法、推動落實「愛國者治港」等方面立下大功，加上有豐富經驗，故讓夏在超齡情況下，繼續主持港澳辦的工作。

根據《新華澳報》網站介紹，該報為澳門一家私營中文報章，前身為1989年創刊的中文周報《華澳日報》。創刊宗旨為積極參與澳門過渡期各項工作的輿論宣傳，報道分析澳門社會時事新聞為主。