兩會｜丁薛祥當選副總理　劉兆佳料將主管港澳事務

全國人大會議通過中共中央政治局常委丁薛祥為國務院副總理。由於丁薛祥在4名副總理中排名首位，又是唯一的政治局常委，全國港澳研究會顧問劉兆佳相信，丁薛祥會成為常務副總理，並出掌港澳事務的機會極高。因為，現已成為國家副主席的韓正，之前擔任國務院常務副總理時，也掌管港澳事務。



根據國務院總理李強提名，4名副總理人選分別是政治局常委丁薛祥，及3名政治局委員，包括國家發改委前主任何立峰、遼寧省委前書記張國清和陝西省委前書記劉國中。全國人大代表團全體會議昨日（11日）下午醖釀人選，再交今早（12日）全體會議表決。



最終表決結果是丁薛祥獲2944票贊成，2票棄權，0票反對；何立峰獲2943票贊成，3票棄權，0票反對；張國清、劉國中均同時獲2946票贊成，0票棄權，0票反對。



晉身副總理的丁薛祥現年60歲，祖籍江蘇。他於6年前十九大後成為政治局委員，去年二十大後晉升為排名第6的政治局常委。

劉兆佳：料對港政策不變 只需繼續執行既定政策

全國港澳研究會顧問劉兆佳指，丁薛祥作為政治局常委，相信會如當年韓正出任副總理後一樣，同時出任中央港澳工作領導小組組長，即成為中央對港澳事務的掌舵人。

不過，劉兆佳認為，丁薛祥上任後，中央的港澳政策會維持，畢竟中央對港澳的要求及發展目標已清晰列明在黨章及二十大報告中，掌舵人未來只須按章行事，繼續執行既定政策。

劉又分析指，丁薛祥是領導人習近平親信，去年習近平率團七一訪港時，丁薛祥有陪伴在側，而且丁非常熟稔香港事務，相信丁薛祥擔任新職後勢必大權在握。

他又稱，管理香港事務需具備豐富的行政經驗，且擁有集合動用各部會首長的權力。眾所周知，曾任「大內總管」的丁薛祥的行政手腕極佳，又深獲習近平信任，習近平出訪和國內視察的行程，丁薛祥總是隨侍在側。

常陪同習近平出席涉港澳活動

翻查資料，丁薛祥自2013年5月調任中央工作，出任中共中央辦公廳副主任兼中共中央總書記辦公室主任以來，與港澳工作多有聯繫。2013年12月，時任特首梁振英到北京述職與中共總書記、國家主席習近平見面時，丁薛祥伴隨在側。隨後，丁薛祥隨同習近平出席多項涉港澳的重要活動，包括2014年澳門回歸15周年慶典、2018年港珠澳大橋開通儀式等。

2017年，丁薛祥接任中央辦公廳主任，重要性有增無減。自2017年起，時任特首林鄭月娥向習近平述職時，丁薛祥每一次都參與會面。去年香港回歸25周年，習近平南下香港並主持特區政府新班子宣誓儀式，丁薛祥亦有隨同。

1962年出生的丁薛祥，1982年畢業於東北重型機械學院（現燕山大學）後，進入上海材料研究所工作，工作多年，歷任科研人員、辦公室副主任、團委書記、副所長、所長。

1999年，丁薛祥棄學從政，出任上海市科學技術委員會副主任，被明確為正局級。後來他又出任上海市閘北區區長、上海市委組織部副部長、市人事局局長。2006年他擔任上海市委副秘書長、辦公廳主任，市級機關工作黨委書記。

2007年，他升任上海市委常委、秘書長，輔佐時任上海市委書記習近平。2012年，他出任上海市委常委、政法委書記，一年後調入中央工作，繼續輔佐習近平，擔任中央辦公廳副主任兼國家主席辦公室主任，兩年後被明確為正部長級。2017年他晉升政治局委員、中央書記處書記，繼續擔任中央辦公廳主任兼國家主席辦公室主任。十年以來，他一直陪同在習近平左右，負責保障習近平的工作。

丁薛祥個人履歷：

丁薛祥（60歲）

中央政治局常委，中央辦公廳主任，中央和國家機關工作委員會書記

出生1962年9月籍貫江蘇

學術經歷

1984－1988年上海材料研究所辦公室副主任、團委書記

1988－1992年上海材料研究所辦公室主任、宣傳部主任

1992－1994年上海材料研究所九室主任

1994－1996年上海材料研究所副所長

1996－1999年上海材料研究所黨委副書記、所長

從政經驗

廳局級

1999－2001年上海市科委副主任（正局級）

2001－2004年上海市閘北區委副書記、代區長、區長

2004－2006年上海市委組織部副部長，市人事局局長、黨組書記，市編辦主任，市委黨校副校長、校委會副主任，市行政學院副院長

2006－2007年上海市委副秘書長、辦公廳主任，市級機關工作黨委書記

副省部級

2007－2012年上海市委常委、秘書長

2012－2013年上海市委常委、政法委書記

2013－2015年中央辦公廳副主任兼國家主席辦公室主任

正省部級

2015－2017年中央辦公廳主持常務工作的副主任（正部長級）兼國家主席辦公室主任

副國級

2017—中央政治局委員、中央書記處書記，中央辦公廳主任兼國家主席辦公室主任，中央直屬機關工委書記

正國級

2022—中央政治局常委，中央辦公廳主任，中央和國家機關工作委員會書記