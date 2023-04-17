中國式現代化｜鄭雁雄：香港保持馬照跑、舞照跳、股照炒

中聯辦主任鄭雁雄透過視頻，在今日（17日）團結香港基金舉辦題為「聯通世界的香港 - 新機遇 新未來」國際論壇發言時指，香港在中國式現代化進程中，可能是全國最具引領作用、最能佔盡先機的區域，也可能是世界各國共享中國式現代化機遇的超級聯繫人，認為這意味著香港未來優勢獨特、商機澎湃。



他又指，香港要保持東西文化薈萃的特色，保持「馬照跑、舞照跳、股照炒、外語照講」。



而出席論壇發言的中聯辦副主任盧新寧則指，只要香港在吸引人才、文化多元方面發潛力，加上銳意發展創科產業，香港未來充滿機遇。



鄭雁雄指香港在中國式現代化進程中，商機無限（團結香港基金會直播截圖）

鄭雁雄在視頻中發表題為「中國式現代化進程中的香港機遇」講話中指，在推進中國式現代化的新征程上，中央政府賦予香港比以往更為重要的角色和使命，意味著香港在強國建設、民族復興進程中將繼續承擔中國聯通世界的重要功能。

超級聯繫人地位將再升級

他更分享了4點看法，首先是香港有「背靠祖國、聯通世界」的優勢，在中國式現代化進程中，中國開放的大門會越開越大，香港的作為空間也會更廣濶，中央全力支持香港抓住歷史機遇，主動對接「十四五」規劃、粵港澳大灣區和「一帶一路」建設等國家戰略。香港不僅在引進外資、吸引外技上繼續扮演重要角色，還能在內地企業「走出去」發揮支點作用。有中國式現代化的強力引領，香港這個「超級聯繫人」將迎來歷史性的地位再升級、功能再升級、優勢再升級。

中央支持香港普通法制度

鄭雁雄續指，第二是香港法治環境的優勢。法治是中國式現代化的題中之義，中央堅持依法治港，香港良好的法治，可為內地涉外法治建設和內地企業對接國際市場提供有益借鑒。中央完全支持香港保持普通法制度，保持與世界通行法治規則、市場體系的緊密銜接。他指，「 十四五」規劃提出，支持香港建設亞太區國際法律及爭議解決服務中心，國際調解院籌備辦公室不久前在香港成立，香港在國際法律服務將大有作為。

人民幣國際化為金融業帶來機遇

他又指，第三是在世界金融將進一步走進中國，中國金融也將進一步走向世界，特別是有序推進人民幣國際化，勢必為香港金融業發展帶來重要機遇。作為全球最大離岸人民幣中心，香港完全能夠在豐富完善產品體系、提升投融資載體功能、拓展市場深度、強化基礎設施建設、促進跨境使用等方面，為人民幣國際化發揮更大作用。

要保持東西文化薈萃特色

最後，鄭雁雄認為香港具備文化多元優勢，文化包容最有利於聚集世界人才，最有利於吸引世界投資者、消費者、創造者的眼光。他直言，未來香港理應保持東西文化薈萃的特色。

保持馬照跑、舞照跳、股照炒、外語照講、洋名照叫，走好國際化道路 中聯辦主任鄭雁雄

他強調，香港要同時用好知名文化交流平台等優勢，向世界講好中國故事、增強中華文化傳播力和影響力。

他強調，本港諸多優勢中，最大和最根本的優勢是一國兩制，中聯辦作為中央駐港機構，將努力為香港更好聯通世界，擔當「超級牽綫人」和「超級勤務員」。

盧新寧發表以「機遇屬於有準備的香港」為題的演辭，看好香港未來（團結香港基金會直播截圖）

出席論壇的中聯辦副主任盧新寧，發表以「機遇屬於有準備的香港」為題的演辭，認為當今世界的競爭最終是人才競爭，香港在過去一段時間雖一度出現人才外流，引起擔憂。但她認為香港綜合優勢明顯，如普通法體系、「一國兩制」、聯通世界超級聯繫人的角色等，若各方潛力都能發揮出來，對高端人才的吸引力會不斷增強。

她又指，未來世界的發展取決於不同文明如何共處，香港正可成為文明共榮的試驗場。她指香港接九洲風、通五大洋，是一個城市絕無僅有的優勢，無論是文化交流、文明互鑒，或是產業合作都有無限空間。

最後，她指科技革命改變人類社會進程。不久前ChatGPT橫空出世，在世界掀起了人工智能的熱潮，有報告預測ChatGPT將影響全球3億人的工作，香港受影響最大，有30%的工作會被取代，因香港是以專業服務業為主體的經濟，顯然是巨大挑戰。但她認為，換個角度看，香港正構建國際創科中心，如能用好基礎研究、高端人才、大灣區腹地、多元文化等方面優勢，完全可以化危為機。

香港的歷史，就是一部獅子山精神下浴火重生的歷史，這次也沒有理由例外。 中聯辦副主任盧新寧

而行政長官李家超也透過視頻發言，指國家主席習近平指出香港及澳門長期繁榮穩定，是國家建設不可或缺的。他又說，國家「十四五規劃」提到，要繼續提升香港國際金融中心地位，包括強化香港作為全球最大離岸人民幣樞紐、國際資產管理中心及風險管理中心的地位，深化香港與內地金融市場合作。

李家超稱，今年是國家改革開放45周年，香港在45年前參與其中，現時亦很高興和自豪能在「一國兩制」下，繼續在改革開放進程中扮演相關角色。

出席論壇的政務司司長陳國基致辭時說，香港已從疫情復常，隨著本港與內地及世界各地恢復通關，香港已重返國際商業舞台。