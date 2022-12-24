中國式現代化台灣觀點・二︱中國回歸傳統文化　超越自我不稱霸

中共二十大正式提出「中國式現代化」，作為中國共產黨「新時代新征程的使命任務」，也是推進中華民族復興偉大復興的具體路徑。不過「中國式現代化」的理論與實際究竟要如何理解，也成為包括台灣在內重新認識習近平時代中國發展方向的一大探問。台灣學者孫若怡認為，「中國式現代化」的最大特點，即強調中國傳統文化的恢復；楊開煌則表示，其高明之處在於超越自我，而非爭取稱霸。



「『九二共識』下台灣與中國大陸現代化學術研討會」12月21日在台北舉行，由台灣銘傳大學兩岸研究中心、促進中國現代化學術研究基金會主辦，中華青雁和平教育基金會、史記文化事業有限公司協辦。國民黨前主席洪秀柱發表專題演講，其中「中國與未來」場次，由台灣《海峽評論》編輯委員、中興大學前歷史系主任孫若怡，以及台灣中央研究院近代史研究所副研究員吳啟訥主講，台灣銘傳大學兩岸研究中心主任楊開煌主持並總結。

該學術研討會的緣起之一，據楊開煌的說法，是由於《香港01》記者曾向他提問「中國式現代化」與「中國特色社會主義」兩者的差異，「這是一個很好的問題，因此思考過後決定舉辦這場研討會來回答這個問題，目的在於重新認識中國共產黨和中國。」

台灣《海峽評論》編輯委員、中興大學前歷史系主任孫若怡解讀中國現代化道路艱難前行，其中一個主因在於文化系統由上至下的崩解。（張鈞凱攝）

孫若怡：現代化失敗於文化解體 重新恢復傳統文化

在認識「中國式現代化」之前，孫怡若認為應該先盤點清楚過往中國現代化何以失敗的原因？在她看來，維繫中華民族文化精神的基本價值遭遇由上而下的解體，不只有西力入侵，還有中國知識分子放棄了中國傳統文化價值。以胡適為例，他曾說過中華傳統文化讓中國人「一分像人，九分像鬼」，可見完全擁抱西方、放棄傳統文化的態度，是文化解體很重要的原因。

孫若怡再舉美國記者白修德（Theodore Harold White）的說法，指國民黨政府是最「美式」、最「西化」、最脱離中國社會的政府。因此，中國共產黨領導下的「中國式現代化」，一個非常重要的特點在於吸收傳統中國的精神特色。

梳理2014年至2021年習近平的相關表述，孫若怡發現習近平特別強調傳統文化元素的恢復，強調忠於國家社會的「大德」，以及重視個人品行的「小德」，中國大陸的核心價值正在從馬克思主義、社會主義，向傳統中國文化靠攏和傾斜。在現代化治理體系與能力的推進，孫若怡還發現中國共產黨繼承了傳統中國「民惟邦本」的精神，確立了反腐與究責制度，在民主集中制的基礎上發展「全過程人民民主」。

台灣學者孫若怡分析，中共對台政策從過去的柔性呼喚，在二十大轉化為應對外力干涉的國家意志展現。（新華社）

從「中國式現代化」進一步來看台灣問題，孫若怡指出，中共二十大對台灣問題表述的最大改變，是從過去的柔性呼喚，轉為以國家意志來實現兩岸關係發展。亦即體現兩岸問題已不只是海峽兩岸之間的問題，而是中美對抗、中國人如何面對外力干涉的問題。她研判，如果台灣再不遵守九二共識，那麼中華人民共和國要以民族復興為前提，在台灣問題上採取主動權與主導權，從而完成統一台灣的歷史任務，那就不是台灣能夠左右的了。

聚焦到台灣內部的危機，孫若怡從經濟與文化兩個方面展開論述。在台灣經濟問題上，孫若怡表示，美國要台積電去當地發展，台積電完全沒有拒絕的餘地，因此中國大陸才是台灣經濟發展的依託，「如果連這個都沒有了，台灣其實是非常危險的。」在文化問題上，孫若怡批評當前由執政黨發動的「台灣價值」說法，一旦喪失中華文化的根基，台灣價值便是非常空洞的，等於是失去話語權，也就沒有發展的機會。

最後孫若怡再指向政治上民進黨與國民黨共同的問題，前者是主張「台獨」的政黨，後者已不太願意再說九二共識，在很多人的認知中，國民黨其實已是「獨台」的政黨，兩者五十步笑百步，對於中華民族統一、台灣未來發展已無任何正面意義。孫若怡寄望，「台灣唯有趕快認祖歸宗，才能一路保佑平安。」

台灣銘傳大學兩岸研究中心主任楊開煌解讀「中國式現代化」與西方現代化最大的不同之處，包括「共濟天下」的文化思維，以及追求「超越自我」，而非爭做第一。（張鈞凱攝）

楊開煌：中國與西方現代化四大差異 台灣有其參與的角色

經過研討會幾位主講人的看法交流，楊開煌回到其問題意識，總結「中國式現代化」與西方式現代化有四大不同之處。

第一，中國式現代化是先發展單項項目，再做整體的現代化規劃。這也是何以中共先在十九大提出「中國特色社會主義現代化」，接着再於二十大進一步提出「中國式現代化」的原因脈絡。

至於「中國特色社會主義現代化」與「中國式現代化」有何差別？楊開煌認為兩者至少有三個對比。首先，「中國特色社會主義現代化」是對內講的，「中國式現代化」則是對世界講的；其次，「中國特色社會主義現代化」是針對西方資本主義現代化的，而「中國式現代化」則是針對第三世界的；再者，「中國特色社會主義現代化」具有不可複製的獨特性，而「中國式現代化」則歸納出供其他國家根據自身文化基礎的可學習之處。

第二，中國式現代化是以內生動力作為現代化的驅使力量，不同於許多國家因外力壓迫而不得不的現代化，從而也因此能夠避免中等收入陷阱。

台灣學者楊開煌認為，一帶一路計劃是「中國式現代化」的展現，象徵多元宗教價值「美美與共」。圖為2019年4月26日，習近平和夫人彭麗媛在北京人民大會堂舉行宴會，歡迎出席第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的外方領導人夫婦及嘉賓。（新華社）

第三，當談到現代化時，很多說法有意無意與過去傳統做出區隔。然而，中國式現代化一方面是「與歷史和解」，產生歷史自信與文化自信，使得現代化既有空間動力，還有時間推力；另一方面也是「與未來和解」，讓生生不息的能源成為不斷現代化的動能。與此同時，中國式現代化還體現了「共濟天下」的中國文化思維，中國人從來都是「眾樂樂」、而不希望「獨樂樂」，不同於西方民族國家現代化的「以鄰為壑」。

第四，中國式現代化最高明之處，在於最終目標是「超越自我」，而非爭做第一。楊開煌認為，對中國來說，超越自我是對手永遠做不到的，因為「我永遠在追求明天，你的努力永遠在現在。」一旦核心動力是超越自我，也就沒有稱霸的必要，他反問「要跟誰稱霸？跟自己稱霸嗎？」

儘管在楊開煌看來，中國式現代化比西方現代化更有未來性，更具勝利性和成功性，不過他也認為仍有三大挑戰擺在中國面前。首先是西方無法接受中國與自己平起平坐，一定要把中國壓下去。其次是從一帶一路的實踐來觀察，未來會否引發多元宗教價值觀與一元宗教價值觀的衝突？

最後是台灣在中國式現代化的發展能扮演什麼角色？楊開煌提供其個人看法，台灣一來可以從自身經驗出發，提醒中國大陸在現代化途中可能遇到彎路；二來藉由西方訓練的背景，協助中國大陸從實踐提煉出一套理論做法；三來還可以利用中國語言的優美和對西方習俗的了解，幫忙中國大陸跳脱八股宣傳，讓中國式現代化宣傳得更好，更好獲得其他國家的贊同或研究。