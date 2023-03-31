大灣區共同家園青年基金推藝術體驗計劃　藝團到校300基層生受惠

大灣區共同家園青年公益基金聯同德天社會企業推出「藝術欣賞體驗計劃」，料10間學校、約300名基層學生受惠。計劃下，多個本地藝術團隊今年六月及七月會到學校，向參加計劃的基層初中學生教授不同藝術知識，包括演藝欣賞、當代舞、話劇、芭蕾舞、古典音樂及音樂劇等，學生需參加6堂課，完成課堂後將獲安排到劇場或音樂廳欣賞演出。



計劃下有10間學校參與，合共300名基層初中生受惠，當中5間為東華三院轄下學校。計劃由有「戲劇教父」之稱的著名戲劇導演毛俊輝擔任總顧問，年輕指揮家林屴汧任藝術總監。今年六月及七月，劇場藝術家胡寶秀、香港芭蕾舞蹈團、城市當代舞蹈團、香港話劇團、演戲家族及本地樂團等演藝團體，將到校授課。

參加計劃的初中生，需上合共6堂課，每堂約1.5小時，由資深藝術教育家及不同藝團負責，涵蓋演藝欣賞入門、當代舞、話劇、芭蕾舞、古典音樂及音樂劇6大範疇，完成6節課後，學生會獲安排到劇場或音樂廳欣賞演出，參加學校日後可安排同學到大灣區其他城市作藝術交流，費用由基金資助。

基金會常務副主席及德天社會企業創辦人霍啟剛表示，冀透過今次先導計劃擴大本地藝術的受眾面，啟發年輕一代對文化藝術認識，強化其欣賞藝術能力。他又說，會在今次計劃完成後檢視反應，希望可續辦並擴大受眾學校。

計劃藝術總監、指揮家林屴汧則表示，現時不少年輕人均有學樂器，「個個8級鋼琴、有啲學校鋼琴唔計樂器添」，惟談及學琴的回憶均是「媽媽迫練琴」。他稱不少年輕人寧願花上千元吃日本菜，也不願付100多元看藝術演出，希望計劃可告訴年輕人，不必成為藝術家或專業人士，但至少可懂得欣賞藝術。