楊潤雄訪京晤國家文化和旅遊部長　冀深化兩地交流合作

文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨日（19日）起一連三日訪問北京，今日（20日）拜訪國家文化和旅遊部部長胡和平及國家文物局副局長顧玉才。他表示，期望透過今次會面交流，深化內地與香港文化和旅遊交流合作。



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楊潤雄昨日（19日）下午抵達北京後到訪中國美術館，今早則在北京與胡和平會晤，雙方交流及探討文化和旅遊發展的合作方向。楊潤雄指，國家《十四五規劃綱要》下將香港定為中外文化藝術交流中心，港府的文化體育及旅遊局成立以來，一直推動文化藝術的發展及交流，一直依循「以文塑旅 以旅彰文」的方向，實踐香港成為國際城市旅遊樞紐和「一程多站」示範核心區，融入國家發展大局。

他又指，國家文化和旅遊部一直以來支持特區政府的工作，在文化和旅遊發展方面給予政策支援，並提供適切協助落實項目，期望透過今次會面交流，深化內地與香港文化和旅遊交流合作，並稱香港正值復常之際，與世界再度聯通，更能說好中國故事。

楊潤雄於下午與顧玉才會面時提及，回歸以來，香港一直得到國家文物局的協助，包括不時借出珍貴文物來港展出，令香港市民有機會欣賞祖國豐富多姿的文化魅力，港府十分感謝國家文物局的大力支持，期望國家文物局和文體旅局將來有更深入的交流和合作。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄（左二）今日（20日）與國家文物局副局長顧玉才（右二）會面交流。（政府新聞處）

楊潤雄今日傍晚將出席在北京恭王府舉行的《竹韻小集：春風．粵韻—五架頭專場音樂會》，並與香港樂團交流，了解他們在內地的演出情況與發展機會。他明日（21日）將與國務院港澳事務辦公室副主任楊萬明會面，晚上返港。

港府已與7個內地省市和澳門特區簽署文化合作諒解備忘錄或協議書，包括北京市、上海市、浙江省、湖北省、廣東省、雲南省和深圳市，內地省市和文化界可利用香港舉行更多文旅交流活動。另外，康樂及文化事務署由2018年至今已有54台共141場不同藝術形式的本地製作在澳門和其他7個粵港澳大灣區內地城市上演，並學大灣區主要表演場地建立合作網絡及溝通機制。