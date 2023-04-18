由接待、稱謂到見與不見　一文拆解夏寶龍六天考察

中央港澳工作領導小組常務副組長、國務院港澳辦主任夏寶龍周二（4月18日）下午結束考察，乘坐飛機返回北京。特首李家超陪同夏寶龍完成最後一站之後，留在馬頭涌官立小學接見記者，由政務司司長陳國基在機場送行，與上周四（4月13日）的迎接安排相同。



上一次港澳辦主任來港考察，亦即王光亞2011年之行，是由時任財政司司長曾俊華在深圳灣口岸迎接，以及由政務司司長唐英年在港澳碼頭送行。這次夏寶龍由政務司司長負責接送，規格可以說是相同，且明顯低於張德江那些正國級領導人般，由特首迎接及送行。

港澳辦主任夏寶龍4月13日抵港，政務司司長陳國基在場迎接。（林靄儀攝）

李家超不接不送 陪同參與約半行程

但從會面地點和參與程度來看，夏寶龍的規格又高王光亞。王光亞到埗後前往禮賓府與曾蔭權會面，夏寶龍抵港後，卻是李家超前往外交部駐港特派員公署，亦即是夏寶龍下榻之處，與張德江當年在下榻酒店會見梁振英的安排相近。

王光亞在香港考察期間，曾蔭權除了陪同出席香港社會各界午餐會之外，其他行程包括參觀港交所和金管局、環球貿易廣場的天際100、天水圍天恩邨街市和天晴邨、沙田鄉議局，以及出席青年座談會、與常任秘書長共晉午餐，都是由司長、局長或常任秘書長陪同，曾蔭權沒有出席。而張德江2016年來港，不論是視察發展局、參觀科學園，抑或到訪觀塘安達邨、將軍澳安老服務大樓，梁振英也全程陪同。相比之下，夏寶龍這次算是介乎兩者之間，大約一半行程李家超也有參與，例如上周五（4月14日）參觀深水埗地區康健中心和康齡社區服務中心，以及最後一天到訪香港大學、中華基金中學以及馬頭涌官立小學。

此外，2011年中聯辦主任彭清華並沒有陪同考察，只得副主任李剛有時參加行程，例如參觀港交所和金管局，迎接和送行也是李剛。2016年張曉明親自接送張德江，在新聞公報的部份活動相片亦可見他的身影。今次夏寶龍來港，中聯辦負責迎接和送行的分別是副主任陳冬和盧新寧，但考察全程主任鄭雁雄也陪同在側，參與程度似乎還高於2016年那次。

港澳辦主任夏寶龍4月14日在港進行第二日考察，在行政長官李家超陪同下到訪鄰舍輔導會深水埗康齡社區服務中心，中聯辦望任鄭雁雄亦有參與。（政府新聞處）

一時「夏主任」 一時「夏主席」

在稱謂方面，夏寶龍上個月已卸任全國政協副主席，但特區政府打從上周二（4月11日）公布夏寶龍來港考察開始，已在港澳辦主任之外提及「十三屆全國政協副主席」的頭銜。

李家超在夏寶龍抵港之後，以及第六天準備離港之時兩見記者，說的都是「夏主任」。但在周六（4月15日）的全民國家安全教育日開幕典禮上，他卻用「夏寶龍主席」，即以原全國政協副主席為準。立法會主席梁君彥周日（4月16日）出席座談會後，見記者的時候也是說「夏主席」而不是「夏主任」，可見重視其官至副國級的身份。

根據香港政府的新聞公報，特首李家超陪同了多場考察，3司、2副司、12局長或署理局長曾參與講解。另外有4場活動，包括到訪工聯會、中聯辦幹部座談、與葉劉等人吃早餐、接見駐港中資機構代表，只見於港澳辦的新聞公報。

大部份司局長參與 五人未見陪同

行程方面，王光亞和張德江留港三天，陪同參觀的官員只是少數。前者包括了發展局、運輸及房屋局、民政事務局、食物及衞生局、公務員事務局局長或常秘，後者有發展局、創新及科技局、勞工及福利局、運輸及房屋局局長或常秘。

相比之下，在港長達六天的夏寶龍，考察行程幾乎涵蓋了所有司局長。其中民政及青年事務局局長麥美娟兩度陪同，先是上周五在九龍灣酒樓飲早茶，翌日又陪同到訪沙頭角和鄉議局。發展局局長甯漢豪周六介紹了北部都會區和交椅洲人工島，周一（4月17日）又有份說明維港兩岸的發展建設。教育局局長蔡若蓮也分了兩天，陪同考察科大、港大及中小學。

6名正副司長以及15名局長都是行會官守議員、由中央政府任命的，當中大部份也有份陪同考察。惟政務司副司長卓永興、律政司副司長張國鈞、公務員事務局局長楊何蓓茵、政制及內地事務局局長曾國衞、房屋局局長何永賢五人，從新聞公報中未見提及名字。以往中央官員都會到訪的公營房屋，在今次行程中也是顯眼的從缺。醫務衛生局和財經事務及庫務局則因為局長盧寵茂和許正宇分別休假及外訪，由副局長李夏茵和陳浩濂署任及負責陪同參觀。

港澳辦主任夏寶龍4月17日在港進行第五日考察行程，在財政司司長陳茂波陪同下，與港交所的見習青年金融管理人員互動交流。（政府新聞處）

分批而非大型接見 雙料議員多次參與

另外，王光亞和張德江抵港之後，香港政府也在禮賓府設宴招待，前者邀請了主要官員和副局長參加，後者有終審法院首席法官馬道立、立法會主席曾鈺成、行政會議非官守議員召集人林煥光及政府主要官員。這次夏寶龍雖然也曾在禮賓府用膳，卻不是設宴形式，未見提及有任何嘉賓。

王光亞和張德江在港期間，各自有大規模、參加者眾的場合與各界人士交流。王光亞的午餐會邀請了過百人參加，單是主家席就坐了董建華、范徐麗泰、曾鈺成、梁振英、梁智鴻、李業廣、曾憲梓等20人。張德江的歡迎晚宴更是超過400人參加，主家席包括董建華、馬道立、李國能、范徐麗泰、梁愛詩、譚惠珠等。張德江另外在政府總部會見了200多人。

夏寶龍這趟考察之行沒有擺設盛宴，也沒有過百人的接見場面，周日在立法會與80多名議員見面，或許已是最多人的場合。這可能一與疫情有關，二不欲鋪張，三因為考察時間充足，可以分批接見交流。

港澳辦主任夏寶龍4月16日在外交部駐港特派員公署與葉劉淑儀、范徐麗泰、梁愛詩、譚惠珠、包陪慶及其子包文駿共晉早餐。（港澳辦相片）

事實上，在夏寶龍抵埗的首兩天，吳秋北已經三度參與交流。先是上周四的行政會議非官守議員座談，夏寶龍翌日又到訪工聯會，同晚在中聯辦接見多名港區人大代表及政協常委，吳秋北的行會成員、工聯會會長及港區人大三重身份令他「兩日三見」。若非缺席周日的立法會座談會，他更可以四度與夏寶龍交流。

未見譚耀宗梁振英 大孖沙僅恒基信置

同為雙料議員的葉劉淑儀、廖長江和劉業強，在六日期間亦與夏寶龍三度會面。除了行會非官守議員和立法會的座談會外，葉劉周日早上與夏寶龍共晉早餐，同場的包括范徐麗泰、梁愛詩、譚惠珠、包陪慶及包文駿。廖長江和劉業強則分別因為全國政協常委和鄉議局主席的身份，也與夏寶龍會面多一次。

雖然夏寶龍訪問立法會時提及要以譚耀宗為榜樣，但與范徐麗泰同樣是前全國人大常委的譚耀宗在這六日公開行程中未見提及。全國政協副主席、前行政長官梁振英這幾天則在廣州和貴州。

2011年6月13日，王光亞出席香港社會各界午餐會，主家席包括新世界發展的鄭裕彤和恒基地產的李兆基。（政府新聞處）

王光亞和張德江雖然沒有單獨接見俗稱「大孖沙」的本港地產商，但王光亞午餐會的主家席包括了新世界發展的鄭裕彤和恒基地產的李兆基，他參觀天際100期間亦由新鴻基地產的郭炳江和郭炳聯陪同。張德江的晚宴則邀請了長和李澤鉅、恒基李家傑、嘉華國際呂志和、新世界鄭家純、九龍倉吳光正等人。今次夏寶龍在中聯辦接見港區人大政協期間，雖然也有李家傑以及信和置業的黃志祥，但周一與本地及外國商會代表座談沒有包括地產建設商會，因而引起了輿論猜想。