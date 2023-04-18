夏寶龍考察香港｜不再重視地產商？　「半個」港澳辦南下有後著？

國務院港澳辦主任夏寶龍今日（18日）結束來港6天考察之旅，傍晚離港返京。他此行除了在出席國家安全教育日的主旨發言引起關注外，另一焦點是未有與地產建設商會代表見面。據了解，夏寶龍今次考察日程由特區政府負責安排，但必須尊重考察方、即夏寶龍方面的要求。



消息強調，夏寶龍此行除了公開的國安日活動，向全港市民講述國家安全人人有責此重要訊息外，另一個重點是為香港「把脈」，聚焦了解香港經濟升級轉型、發展新方向等，行程安排以此為重點。而昨日（17日）夏寶龍接見本地及外國商會時，也是聚焦於香港作為對外「超級聯繫人」的角色；不安排接見地產商，不能演繹為不再重視地產界。



此外，夏寶龍今次考察之旅，港澳辦有一名副主任和至少四名司長同行，幾乎半個港澳辦領導層到了香港，規模之大歷來罕見，可以預期日後會有相當多為香港「把脈」的報告出爐。



▼4月17日 夏寶龍到政總會見本地及外國商會代表 ▼



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宋小莊：未見地產商因不符考察主題

全國港澳研究會理事、深圳大學港澳基本法研究中心教授宋小莊也相信，夏寶龍未有安排與地產建設商會代表會晤，是因為不配合他此行主題，認為大家不必太過訝異。加上，包括國家主席習近平、夏寶龍自己過去也曾已發表有關本港土地、房屋問題有發言，要說的早已說過，未必要再特別安排與地產商代表會晤。

宋小莊又指，回看6天的行程安排，夏寶龍見立法會議員、紀律部隊首長、司法和法律界及其在港唯一公開發言，均是以國家安全貫穿，其餘的行程安排主力看金融、創科、規劃發展和教育。他認為，金融業可以配合人民幣國際化的目標，同時也涉及金融保安等國家安全議題，而創科則是未來重點發展方向，構成了夏寶龍此行國安議題之外的主軸。

主要地產商有出席午宴晤王光亞

翻查資料，2011年6月獲時任特首曾蔭權邀請來港考察的港澳辦主任王光亞，出席一個有150人出席的社會各界午宴，當中包括各大地產商如恒基主席李兆基、新世界主席鄭裕彤、九倉主席吳光正、信和主席黃志祥、長實副主席李澤鉅和新地副主席郭炳江，其中李兆基、鄭裕彤更獲邀坐主家席，同枱的包括提出「鐵三角」論的吳康民、前全國政協常委胡鴻烈、前人大常委曾憲梓及港英年代高官鍾逸傑等。

而王光亞當年下榻於新世界旗下君悅酒店，反觀夏寶龍此行只是入住外交部駐港特派員公署宿舍。王光亞離港前參觀了新鴻基旗下天際100，郭炳江和郭炳聯兄弟一同陪伴。而夏寶龍此行則未見有與地產商有任何公開接觸。

當年王光亞總結3天訪港行程時提到，特區政府應花更多精力關注房屋問題，「房屋問題既是民生問題，也是個經濟問題，處理不當的話，也會演化成為一個政治問題」。

▼4月18日 夏寶龍到訪香港大學 ▼



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▼4月17日 夏寶龍到科大聽取滙報科研成果 ▼



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未訪中文大學值得關注

除了沒有與地產商會面引起揣測，宋小莊點出夏寶龍此行有到訪香港大學和科技大學校園，參觀兩者科研設施，唯獨沒有踏足中文大學，認為此安排也值得關注。

2019年反修例風波期間，中文大學於同年11月爆發激烈警民衝突，二號橋成了主戰場，示威者汽油彈與警方催淚彈橫飛，警方後來更在中大校園內檢獲近四千汽油彈，令中大被稱作「暴大」。

▼4月18日 夏寶先後到訪中學及小學 ▼



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訪中、小學罕見 關注教育政策

另外，宋小莊指夏寶龍離港前特別到中、小學參觀，認為此安排也不尋常。反映中央不單重視全級學校的國民教育，更教注到本港的教育政府、教師辭職潮、學生移民潮等事宜。

▼4月16日 夏寶龍與隨行人員訪立法會 ▼



與立法會的大合照可見，多名港澳辦高層陪同夏寶龍來港考察（政府新聞處影片截圖）

另外，官方從未公布夏寶龍此行的隨員名單，但根據政府新聞處16日發放立法會議事廳大合照影片中，除了副主任王靈桂隨行外，港澳辦黨組成員向斌，至少4名港澳辦司長現身，包括政研司司長楊光、聯絡司司長陳繼光、宣傳司司長曾健、安全事務司司長王振民。

宋小莊指，港澳辦的司長一直都有來香港調研考察，但過去一般只是個別司長來港，通常每年會來港一、兩次，但今次考察行程包括一名主任與副主任，加上至少四名司長一併來港考察，規模之大確屬罕見。

港澳辦現時有2名副主任，分別是王靈桂和楊萬明。共設9個司，分別是秘書行政司、綜合司、政研司、聯絡司、交流司、法律司、宣傳司和安全司務司。

政研司來港料研政制發展

宋小莊指，政研司專責政制、政治研究，職責還包括了解港澳政治經濟社會發展情況和重要動態，起草有關重要文稿。預計政研司楊光隨行，除了是有關區議會改革外，可能也會就本港政制如何進一步發展、推進普選的路向作研究。

至於聯絡司的職責包括與兩個特區政府的聯繫、審批內地公務員因公赴港澳的審核等。宣傳司負責港澳新聞宣傳相關工作，安全事務司則負責港澳兩個特區維護國家安全的相關工作。

報告交中央領導 或設專組跟進

宋小莊預計，今次港澳辦大批人員來港考察，返京後定必會撰寫一定數量的報告為香港「把脈」，試圖找出問題所在，再向中央最高領導層滙報，當領導層下達指示後，港澳辦相關各司或再設專門研究小組跟進。