夏寶龍考察香港｜譚耀宗：不同階段不同工作　無見地建會並無問題

中央港澳工作領導小組常務副組長、港澳辦主任夏寶龍，4月13日至18日來港考察。全國港澳研究會副會長、全國人大前常委譚耀宗表示，夏寶龍關心香港住屋問題並提出意見，強調沒有見地產建設商會並不是問題。



▼4月17日夏寶龍到訪科學園▼



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譚耀宗：考察重點是香港未來發展規劃

譚耀宗今日（19日）早上分別在新城及商台節目中表示，夏寶龍會見了不同範疇的商界代表，包括做房地產生意的商人，今次無見地產建設商會並不是問題，又指夏一直關注香港住屋問題並提出意見，而今次重點在於考察香港未來發展規劃，土地房屋方面則有了解北部都會區的發展和交椅洲人工島的規劃，強調不同階段有不同工作。

至於夏寶龍拜訪了工聯會和鄉議局，譚耀宗認為工聯會是全港最大勞工組織，是代表基層市民，而鄉議局則代表新界原居民，過去很多中央領導人來港都會與這兩方面交流，認為夏寶龍拜訪不足為奇，而視察立法會亦已會見主要政黨代表。

譚耀宗認為，不同階段有不同工作，夏寶龍沒有會見地產建設商會並不是問題。（資料圖片/張維浩攝）

譚耀宗引述夏寶龍表示，香港雖然表面平靜，但要居安思危，提防外國勢力及顏色革命。

對於整個考察行程，譚耀宗認為貫徹中央在兩會後大興調查研究的要求，透過今次考察，中央對香港的了解將更深入。而夏寶龍沒有在離港前總結行程，譚耀宗認為夏將意見轉交特首向傳媒表達，可能尊重特首，或僅是他的辦事風格。