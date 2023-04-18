夏寶龍考察香港｜未獲邀會面　地建商會梁志堅：無失望、唔緊要

地產建設商會主席梁志堅回應昨日（17日）該會未獲邀參與國務院港澳辦主任夏寶龍會面時強調：「無失望！」，又指不意味地產商不獲重視，因個別會員已在不同場合曾與夏寶龍見過面。他強調：「不是吃不到的葡萄是酸的。」指商會主要向港府反映意見，現時最重要是整體經濟轉，地產市道便會相應好轉。



梁志堅稱不會因未獲邀與夏寶龍見面而感失望（資料圖片）

正在本港考察的國務院港澳辦主任夏寶龍昨日（17日）在政府總部，會見多名香港和外國商會代表，獲邀商會包括廠商會、香港總商會、工業總會、中華總商會、德國和印尼在港商會等，但並不包括香港地產建設商會。

梁志堅今日（18日）對此表示：「無失望、唔緊要。」至於是否意味地產商不再受重視，梁志堅亦稱：「唔係！我哋唔係吃不到的葡萄是酸的。」

他強調，相信中央也知道地產界的看法，就是經歷疫情後，期望本港整體經濟有好轉，因為經濟好，地產市道自然會隨著好轉。他又認為中央在多方面都「幫到手」，認為只要經濟好，市場自然好，住屋問題是次要。

梁志堅又指，可以在很多場合反映意見，又指個別會員已在其他場合與夏寶龍見過面， 例如上周六特區政府主辦的全民國家安全教育日活動。不過，他也承認當日未有機會與夏寶龍詳談。他重申，相信中央了解地產商期望經濟好的看法，又指商會要反映意見應找特區政府：「香港經濟應自己（香港）搞掂。」

▼ 4月17日 夏寶龍在政府總部會見本地及外國商會代表 ▼



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廠商會副會長黃家和會後指，夏寶龍對本港中小企表達關注，強調「合作共贏」，亦於會上談及「一國兩制」，指「50年不變其實係可以超越」，本港未來在《港區國安法》的框架下，對維持香港穩定繁榮有很大作用，改革開放會持續，給予香港很多機遇。