波士頓馬拉松︱跑神傑祖基生涯最慢全馬　全程被圍攻　冷雨中落敗

「跑神」傑祖基（Eliud Kipchoge）首度在波士頓馬拉松亮相，人人興奮，他頭半程一路領先，最終只得第六名，不止馬拉松生涯第三度落敗，更寫下個人全馬最慢的一次。

傑祖基對上一次敗陣，是在2020倫敦馬拉松，今年波馬一戰跟3年前的倫馬一樣，比賽期間灑下一場冷雨。上下坡度甚大的「波馬」從來不易，「跑神」即使有備而來，仍難逃一敗，或許跟波馬一項傳統有關。



「跑神」傑祖基（Eliud Kipchoge）首度在波士頓馬拉松亮相，只得第六名。（路透社）

「跑神」的六大目標

「跑神」所到之處，必留痕跡。38歲的傑祖基，擁有馬拉松世界紀錄2小時1分9秒，實驗性質在2小時內跑完全馬距離突破人類極限，也做到了，下一個目標正是六大馬拉松。他接受家鄉肯雅報章《Daily Nation》訪問，曾豪言：「我不止要參與六大馬拉松，我想贏盡六大冠軍。」他更指出，希望在六大創下賽事紀錄時間。

這個目標，他在今屆波士頓馬拉松之前已做到一半：贏過4次的倫敦馬拉松，他在2019年以2小時2分37秒刷新賽事紀錄；同樣4度封王的柏林馬拉松，他在2022年跑出2小時1分9秒的新世績；同年首戰東京馬拉松，創下2小時2分40秒新賽事紀錄。今年首戰波士頓，傑祖基目標直指同鄉梅泰爾（Geoffrey Mutai）2011年的2小時3分2秒波馬紀錄。

傑祖基有備而戰，仍未能在波士頓封王。（路透社）

傑祖基六大馬拉松戰績

賽事／最快時間／往績

倫敦／2小時2分37秒（2019）＊／5次參賽，4次冠軍

柏林／2小時1分9秒（2022）＃／5次參賽，4冠1亞

東京／2小時2分40秒（2022）＊／首次參賽即封王

波士頓／2小時9分23秒（2023）／第6名

芝加哥／2小時4分11秒（2014）／首次參賽即封王

紐約／未曾參賽



＊為賽事紀錄

＃為世界紀錄



在肯雅「波士頓」狂操

波士頓馬拉松可說是六大馬拉松之中難度最高，賽道上坡與下坡路段俱多，傑祖基從來不打沒有把握的仗，首戰波士頓有備而來，跟隊友的每周40公里長課，正是在肯雅高原練習。「我們在肯雅這裏被稱為『波士頓』的路段練習，這是條超過40公里的艱難上山路線。我想我會從中獲益，今次是我首次全心全意為波士頓馬拉松付出，因為我一直在卡普塔加特（Kaptagat）的『波士頓』賽道訓練。」

可惜一切不似預期，開賽不久即下大雨，即使雨勢之後放緩，對大半程一路領放的傑祖基而言，體力消耗定必較平常大。7人領先集團全部不是省油的燈，當抵達波馬著名的難關、32公里的Heartbreak Hill（心碎山），眾人突然發力加速， 坦桑尼亞跑手基爾（Gabriel Geay）突圍帶頭，傑祖基一下子跟不上，落在集團後方，最終追上其中一人，僅跑出2小9分23秒得第六，是他18隻全馬之中歷來最慢。

冠軍終由傑祖基的肯雅同鄉切比（Evans Chebet）獲得，他以2小時5分54秒連續兩屆贏得波馬。

遭領導集團圍攻「心碎山」被超越

傑祖基18次出戰全馬，只輸過3次，2013年柏林敗予創下當時世界紀錄的傑普生（Wilson Kipsang）得亞軍，2020年倫敦馬拉松狂風冷雨下得第八，今屆波士頓同樣遇上冷雨，敗陣背後或另有因由。

一方面，是一班對手針對部署，好像預早夾定般在32公里集體加速令傑祖基跟不上。傑祖基一路以每公里3分頭（每英哩5分鐘樓下）配速跑，到「心碎山」32、33公里一段開始跌速，第32公里跌至3分5秒（4分59秒／英哩），第33公里進一步跌至3分29秒（5分37秒／英哩）。比賽後段更發生領導集團在水站前忽然一起加速，導致傑祖基無法埋站取水補給一幕。

當然，「跑神」作為全球最強跑手，被對手圍攻不是新鮮事，到底是策略還是巧合？答案或許不重要，重要的是，這是他必須面對的比賽戰況。

另一方面，傑祖基長年佳績背後，身邊總有一班配速員為他做開路先鋒，有別大部分賽事，波士頓馬拉松維持不設配速員的傳統，對傑祖基相信亦有一定影響。

傑祖基被對手圍攻下失落波士頓馬拉松。（路透社）

傑祖基：「體育就是有贏有輸」

賽後傑祖基沒有接受訪問，僅發表聲明稱：「我為挑戰極限的時刻而生，結果從來沒有保證，亦從來不易。今天對我來說是艱難的一天，我將自己推至極限，不過有時必須接受今天不是將障礙推至新高度的一天。」



「我為一班對手送上祝賀，多謝波士頓和家鄉每一位的支持，讓我很感恩。體育就是有贏有輸，明天總有新挑戰，並為未來感到興奮。」