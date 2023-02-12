渣打馬拉松｜屈旨盈奪半馬亞軍 工作優先惟熱愛有很多方式
撰文：葉詩敏
出版：更新：
「Miss Vut！」自屈旨盈在去屆渣打馬拉松贏得冠軍，透露由全職跑手當上小學老師後，便多了「Miss Vut」這稱號。
若去屆兼顧跑步和教書的故事，總結是疲累卻值得；兩年過去，奪得半馬亞軍的Miss Vut，今屆說的是關於追求的故事。
屈旨盈以1小時21分35秒奪得半馬女子組亞軍，聽到記者呼喚「Miss Vut」停下腳步，以平易近人的微笑回應。
雖然未能衛冕和達到賽前目標的1小時20分，她坦言潮濕天氣下尚算滿意表現。上月初在天水圍10公里賽以36分33秒刷新個人最佳時間，是4年多來再突破10公里時間。「10K後今次半馬順住跑，接下來看有沒有機會跑全馬。」
屈旨盈在2019年曾為了爭取東京奧運資格，毅然踏上全職運動員之路，惟疫情爆發後跑賽相繼取消，訓練亦停滯不前，最終選擇在2021年告別全職運動員生涯當上小學老師，在繁忙工作中騰出時間練跑。
由年前雄心壯志衝擊奧運資格，到現在「沒特別為啲咩比賽而衝，都是有比賽就比」，她直言現在以工作為先。
然而，堅持從來不只一個模樣，熱愛也可以有很多方式，非得要給自己定下一個亞運或奧運標。
Miss Vut一貫輕柔語調，道出跑步是她面對生活的能量：「現在工餘時間抽時間跑步，始終跑步是自己熱愛的事，放工做自己喜愛的事是一種幸福，跑步令我保持對生活有追求，盡力做到最好，就開心了。」
忙、累，亦從不是Miss Vut的藉口，計劃參加海外馬拉松賽事，難但非做不到，「出去都係星期五放工去星期日跑完返，搵近香港地方如日韓台。」清楚自己追求的Miss Vut再教我們一課：一切都是選擇。
渣打馬拉松｜周潤發1:03:58跑完10公里 自言年輕 幾年後轉全馬渣打馬拉松｜羅映潮半馬封后 衝線後與周潤發合照「原來佢咁高」渣打馬拉松｜全馬最快本地女跑手黃卓寧 渴望代表香港出戰亞運渣打馬拉松｜萬金先生之爭有人歡喜有人愁 萬金小姐：獎金吸引渣打馬拉松｜張耀樑殺入全馬本地三甲 通宵工作再練跑締素人傳奇渣打馬拉松｜黃尹雋陷贊助風波 不穿Nike著李寧 「裝備更適合」渣打馬拉松｜黃啟樂羅映潮情侶檔贏半馬 靠的是意志跑的是感情渣打馬拉松｜蔡思貝出戰半馬刷新PB 梁諾妍「SUB 4」完成全馬渣馬最大驚喜周潤發 近期積極參加跑賽 分析發哥10公里留前鬥後渣打馬拉松｜黃子圖衛冕10公里 對延續三鐵代表渣馬佳績感高興渣馬︱馬拉松Sub3／Sub330萬元獎金有幾難？絕非靠僥倖的時間渣馬｜賽後清洗跑鞋 最易忽視「鬼祟位」 一件小物擦走隱藏污垢