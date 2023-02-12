渣打馬拉松｜屈旨盈奪半馬亞軍　工作優先惟熱愛有很多方式

「Miss Vut！」自屈旨盈在去屆渣打馬拉松贏得冠軍，透露由全職跑手當上小學老師後，便多了「Miss Vut」這稱號。

若去屆兼顧跑步和教書的故事，總結是疲累卻值得；兩年過去，奪得半馬亞軍的Miss Vut，今屆說的是關於追求的故事。



屈旨盈由全職跑手當上小學老師，今屆渣打馬拉松奪得半馬亞軍。（高詩琦攝）

屈旨盈以1小時21分35秒奪得半馬女子組亞軍，聽到記者呼喚「Miss Vut」停下腳步，以平易近人的微笑回應。

雖然未能衛冕和達到賽前目標的1小時20分，她坦言潮濕天氣下尚算滿意表現。上月初在天水圍10公里賽以36分33秒刷新個人最佳時間，是4年多來再突破10公里時間。「10K後今次半馬順住跑，接下來看有沒有機會跑全馬。」

屈旨盈以1小時21分35秒奪得半馬女子組亞軍，她坦言潮濕天氣下尚算滿意表現。（高詩琦攝）

屈旨盈在2019年曾為了爭取東京奧運資格，毅然踏上全職運動員之路，惟疫情爆發後跑賽相繼取消，訓練亦停滯不前，最終選擇在2021年告別全職運動員生涯當上小學老師，在繁忙工作中騰出時間練跑。

由年前雄心壯志衝擊奧運資格，到現在「沒特別為啲咩比賽而衝，都是有比賽就比」，她直言現在以工作為先。

然而，堅持從來不只一個模樣，熱愛也可以有很多方式，非得要給自己定下一個亞運或奧運標。

屈旨盈稱，跑步是自己熱愛的事，現在工餘時間抽時間跑步，放工做自己喜愛的事是一種幸福。（高詩琦攝）

Miss Vut一貫輕柔語調，道出跑步是她面對生活的能量：「現在工餘時間抽時間跑步，始終跑步是自己熱愛的事，放工做自己喜愛的事是一種幸福，跑步令我保持對生活有追求，盡力做到最好，就開心了。」

忙、累，亦從不是Miss Vut的藉口，計劃參加海外馬拉松賽事，難但非做不到，「出去都係星期五放工去星期日跑完返，搵近香港地方如日韓台。」清楚自己追求的Miss Vut再教我們一課：一切都是選擇。