93歲伯伯感動完走巴黎馬拉松　「變老不要停，停才會變老」︱跑步

周日（4月2日）上演的巴黎馬拉松，有位備受注目的跑手，他以7小時22分11秒完成，在50800名跑手中，排第50769名。

他的成績並不亮麗，但全程面對沿途打氣聲，93歲伯伯查理（Charly Bancarel）不斷以「多謝、多謝、多謝」回應，間中還揮手向支持者示意，他的勇氣和毅力，俘虜所有現場及電視觀眾，讓他成為今屆巴黎馬拉松的「吉祥物」。賽後他還爆出警醒世人的金句。



93歲的查理伯伯在巴黎馬拉松贏盡人心。（影片截圖）

比賽當日，查理伯伯穿上長袖黑色跑衣、黑長褲，頭戴鴨舌帽，外型與一般跑手無異。即使速度不快，他一臉從容、步履輕盈，堅定地一步步向終點邁進。現場觀眾以至在場其他跑手不時在旁為他打氣，看來有點「上氣難接下氣」的伯伯不時高舉單拳甚至雙手回應。

他的比賽片段在網上瘋傳，伯伯賽後接受電視台訪問，更為大家上了人生寶貴一課，「我們必須一直繼續跑，就算變老也不能停下來，因為一旦停下來我們才會變老。」

法國《費加羅報》報道，查理伯伯並非一開始已是運動員，昔日當旅遊巴司機，直到55歲才開始練跑。年齡未成為他參加馬拉松長跑的障礙，巴黎馬拉松是他完成的第11個馬拉松賽事。

所有人被他的努力打動，查理伯伯卻說：「真是美好，獲得如此多鼓勵和掌聲，令我雙眼充滿淚水。」衝過終點後，伯伯已淚眼盈眶，用紙巾抹掉淚水。他本來目標在5小時內完成，未能達到目標也沒介懷，每天早上持續跑10多公里的他，留待明年再試運氣。