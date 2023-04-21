大灣區訪問團晚宴提早完結　議員去搵深圳「名物」｜政壇諸事町

香港政府及立法會大灣區訪問團今日（21日）第一日行程結束，時間較議員預算為早，不少議員即約下場。陳凱欣說可能「出去飲杯嘢」，陳恒鑌稱想去買「奈雪的茶」及參觀深圳神秘「鬼市」；深圳長大的「A4」聯盟張欣宇，則帶「盟友」林素蔚、梁文廣、楊永杰去見同學，林素蔚就突然問「係咪介紹男仔畀我識？」



創科三友去食宵夜

三位具創科背景的立法會議員，包括黃錦輝、邱達根、吳傑莊出外食宵夜，黃指是會晤創科界朋友，部分早在北京認識，指「有朋自遠方來，不亦樂乎」，要多接觸業界。

陳恒鑌想去買「奈雪的茶」

不單止三位議員臨時「組團」，立法會議員陳凱欣、何俊賢、鄭泳舜、陳恒鑌亦換裝出發。陳凱欣指，平日議員交流時間少，今日行程結束得早，可能「出去飲杯嘢」。何俊賢則想觀賞深圳夜景，指需要視察深圳情況。陳恒鑌指想去買「奈雪的茶」，亦想參觀深圳神秘「鬼市」，可能購買電子產品。

「A4」聯盟趁機相睇？

立法會「A4」聯盟張欣宇、林素蔚、梁文廣、楊永杰同樣有下場，本在深圳長大的張欣宇指，會介紹同學給議員認識，不少涉獵金融企業。林素蔚就突然問「係咪介紹男仔畀我識？」隨即引起另外三位議員大笑，指「原來去相睇！」

另外，部分議員指飯局餸菜較少，亦有人指大家注重交流而未有時間進食，所以都到附近再飽餐一頓。