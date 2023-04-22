大灣區訪問團｜議員倡引入雲巴　田北辰：比亞迪對東九龍線有興趣

大灣區訪問團今日（22日）踏入第二日，官員及議員第一站參觀比亞迪汽車基地。民建聯立法會議員顏汶羽指，希望港府讓比亞迪研究將雲巴技術引入香港，解決公共運輸需要。實政圓桌的田北辰稱，在比亞迪參觀「雲巴」時，其負責人向他表示他們對東九龍線很有興趣，更曾實地視察，有信心可以征服該處的大斜坡。



本港正探討在東九龍興建「高架無軌捷運系統」，預計今年上半完成技術可行性研究，當局歡迎不同承辦商投標。大灣區訪問團今早到訪深圳比亞迪汽車基地，立法會「A4」聯盟指雲巴建設非常適合香港發展，其中楊永杰指雲巴建造空間少，期望今次考察進一步了解、進一步溝通，將參觀技術帶回香港，特別在啟德進行研究。

李世榮等促引入電動車及新能源汽車 惟憂充電設施不足

民建聯立法會議員李世榮指，比亞迪很多電動車，引述廠方指電動七人車可在明年年中引入到香港。不過，他指立法會只有30個電動車充電裝置，而且是中速充電，可能要改善設施。他又稱，比亞迪如引入電動車，稅率相對高，希望與環境及生態局局長謝展寰溝通，為電動車提升使用提供更多優惠。

民建聯立法會議員陳克勤亦指，新能源公交對改善空氣排放改善很有幫助，香港路邊空氣污染超過一半來自公共交通工具，促政府考慮換作新能源車輛。黨友陳恒鑌亦指，香港急需需要充電系統，批相關基建非常緩慢。

立法會「C15+」召集人、選委界立法會議員陳紹雄指，最關心新能源汽車，稱香港要追落後，直言香港的新能源汽車極度不普及，更缺乏很多充電設施。具創科背景的選委界立法會議員尚海龍指，很多技術都有香港技術原創支援，對原始科研都有貢獻，感到高興。