大灣區訪問團｜李家超率立法會議員訪深圳比亞迪　睹電池爆炸實驗

特首李家超率領官員及立法會議員考察深圳、東莞、佛山和廣州，訪問團今日（22日）繼續第二日深圳行程，首先到訪內地最大新能源汽車企業比亞迪集團總部。他們在參觀比亞迪的「針刺實驗室」觀看人員示範「三元電池」和「比亞迪刀片電池」在受到針刺後的不同效果，前者針刺後溫度急升後霧煙，然後膨脹爆炸，後者則電壓及電流仍然能保持穩定。參觀期間，一班男議員對跑車似乎特別有興趣，紛紛到一部紅色跑車前「打卡」。



「針刺實驗室」睹「三元電池」爆炸 嘩聲四起

李家超與一眾議員今早參觀比亞迪的「針刺實驗室」，期間觀看相關人員示範「三元電池」和「比亞迪刀片電池」在受到針刺後的不同效果。「三元電池」受針刺後，電壓及電流溫度明顯變得不穩定，溫度急升後霧煙，然後膨脹爆炸，並持續火燒。在爆炸一刻，參觀的議員都呼叫嘩聲，李家超則相對淡定，仔細聆聽人員講解。至於「比亞迪刀片電池」受針刺後，電壓及電流仍然能保持穩定。

到訪內地最大新能源汽車企業，一眾男議員對跑車特別有興趣，紛紛到紅色跑車前「打卡」，但民建聯立法會議員李世榮指「搵唔到個開門制」，工作人員隨即介紹，而民建聯選委界立法會議員陳仲尼則笑言，每個議員都對跑車有興趣。選委界立法會議員管浩鳴更指，體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛想買一輛。

下午訪問團會分為兩隊 一隊訪東莞 一隊赴佛山

下午訪問團會分為兩隊，東莞隊先在深圳參觀創科企業大疆，到訪前海「青年夢工場」，然後轉到東莞，晚上與東莞市領導人餐敘。佛山隊會先在深圳參觀科網企業騰訊、旅遊景點南頭古城，之後轉到佛山。