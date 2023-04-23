大灣區考察團｜李家超指與灣區城市合作空間大　各有優勢樽頸互補

特首官李家超率領的政府和立法會大灣區考察團繼續第三日行程，他今日（23日）傍晚總結在東莞及佛山行程。李家超提到，佛山之行包括視察當地的城市應急「大腦」系統，及參觀當地的機械人製造中心。他指，本港有科研的基礎研發及吸納國際人才的優勢，佛山則有完善的產業鏈及生產鏈，相信與本港充滿合作空間。

他又提到，11個大灣區城市各有優勢及樽頸，未必是相互競爭，可以是優勢互補，今次之行亦建立發展共識方向。



特首官李家超 (右三) 率領的政府和立法會大灣區考察團繼續第三日行程，他今日（23日）傍晚總結在東莞及佛山行程考察成果。(孔繁栩攝)

大灣區考察團今天分開兩組到訪東莞及佛山。李家超今日傍晚在佛山會見傳媒，總結今早及下午分別於東莞及佛山考察成果。



他提到，今早參觀機管局及東莞市政府共同合作的「東莞—香港國際空港中心」，視察跨境海空貨物聯運，即先由東莞以船運運載抵港、再轉至香港國際機場空運的實際運作情況，他說，由於會先於東莞進行海關及安檢，成本將可降低一半，時間亦可節省三分之一，相信未來發展空間大，能進一步發揮香港的空運中轉樞紐功能。

他又指，於東莞考察期間，東莞領導隨團陪訪，對方提及重視創新科技及高端製造業，李家超指與本港目標一致，相信兩地合作空間大。考察團其後到訪「華為小鎮」參觀，李家超表示，對其公司文化印象深刻，敬佩其自信、堅強、不怕打壓精神，強調富啓發性。

李家超之後轉至佛山考察，行程包括視察佛山市城市安全監察中心，了解當地用於城市管理、人群管理及救援行動管理等的「大腦應急指揮系統」。他表示，系統與本港類似，但認為仍有可啓發的可能性。同行者包括廣東省政協副主席、佛山市委書記鄭軻、香港中聯辦副主任何靖等。

他亦參觀當地的機械人製造中心，李家超表示，該中心可於半小時內製造一個大型機械人，包括可應用於腦部手術，已有超過1千宗成功個案。



他表示，佛山有完善的產業鏈及生產鏈，相信與本港充滿合作空間。他提到，本港優勢在於有科研的基礎研發，可將科研產品落地生產，在中游及下游發展，則可以與佛山等大灣區不同城市合作。他又提到，本港在吸納國際人才有優勢，相信可與灣區城市優勢互補，「既跑得快，又可以跑得遠。」

李家超今日轉至佛山考察，包括前往自動化機械公廠KUKA參觀，了解KUKA的自動機械臂等生產。(孔繁栩攝)

被問到考察團訪問以創科為主，今次之行是否「取經」？他則表示，自己深信「沒有最好，只有更好」，相信「9+2」即11個大灣區城市各有優勢及樽頸，未必是相互競爭，而是優勢互補。他又舉例指，某些城市「跑得最快」，亦有城市「跑得最遠」，兩者加起來就會「又快又遠」，期望互補互助會令灣區發展比其他國家的灣區群更好。

李家超於佛山行程另包括前往自動化機械公廠KUKA參觀，了解KUKA的自動機械臂等生產。