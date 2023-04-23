大灣區考察團｜參觀曾推動的東莞香港空港中心　李家超：無比驕傲

大灣區考察團踏入第三日，身處東莞的「紅隊」今早（23日）參觀東莞-香港國際空港中心（東莞物流園），特首李家超盛讚物流園的工作效率高，並親自慰問工作人員是否習慣到此工作。

李家超在任保安局局長時，已大力推動這項將機場上游安檢延伸至東莞，破解重重障礙，「我至今仍感無比驕傲」。



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李家超稱讚工作流程很快、很高效，並慰問在場工作人員，詢問其工作如何，是否習慣東莞生活。該名工作人員回應指一切安好。

在任局長時已推動東莞物流園

李家超其後在Facbook撰文表示，今日到訪東莞—香港國際空港中心項目，考察這個全球首個直達機場空側的跨境海空聯運項目的運作情況。他對這個項目感到格外有意義和親切，原來在他擔任保安局局長期間，政府已大力推動將機場上游安檢延伸至東莞，以促進物流業更高效發展。

他憶述，「我們在過程中破解了重重障礙」，最終香港機管局與東莞市人民政府今年2月就建設「香港國際機場物流園」簽訂了合作協議，東莞—香港國際空港中心亦於上周二（18日）正式運行，「見證這個歷史性的時刻，我至今仍感無比驕傲。」

首創跨境安檢前置 無縫運達香港機場貨運碼頭

這個項目首創跨境安檢前置，將香港機場貨運站的出口集拼、安檢、打板，以及進口入區理貨、拆板等業務延伸至東莞港綜合保稅區，然後以符合香港空運貨物保安的方式，無縫運達香港國際機場空側的貨運碼頭， 再利用香港的國際航空網絡，毋須重複安檢程序直接轉運到世界各地。國際貨物亦可套用上述相反路線進口內地。

最新數據顯示，香港繼續成為全球航空貨運量最大的城市。東莞—香港國際空港中心的運作模式，為大灣區貨物提供更無縫、便捷的國際空運網絡，相信能進一步發揮香港的空運中轉樞紐功能。

國家《十四五規劃綱要》明確支持香港提升國際航空樞紐和國際航運中心地位，隨後的《施政報告》中提到特區政府正與香港機場管理局全力落實「機場城市」的願景，同時積極透過「多式聯運」模式，結合空運、海運和陸路運輸服務，加強機場與大灣區城市的連繫，促進香港在大灣區物流鏈的關鍵角色。

田北辰稱減少清關時間

實政桌立法會議員田北辰在社交平台分享表示，東莞香港國際空港中心物流園，2019年由東莞及香港兩地政府開始策劃，四年後正式運作。物流園的目標是把成個東莞（甚至整個華南區）的國際空航貨運全部運送來做出口清關，根據目標地重新整合，集中入大型貨櫃上船，由於物流園貼近珠江江邊，可以用水路直接去到赤鱲角。



他稱，不需利用貨車經陸路經不同口岸出入香港的複雜清關（先出內地，入香港，再出香港）及路面環境，可以減少好多時間。

田北辰參觀東莞香港國際空港中心，形容大開眼界。（田北辰Facebook）

機管局自2006年以專營權模式經營珠海機場。到2020年的《施政報告》，政府提到機管局會入股珠海機場。機管局於東莞設「香港國際機場物流園」。