五一會否舉辦集會遊行？　吳秋北僅稱有表達倡議等活動

據了解，工聯會不會在「五一」勞動節舉辦大遊行，亦無大型集會活動，而是舉辦記者會發表意見。不過，工聯會會長吳秋北今日（25日）被追問會否舉辦遊行集會時，則仍然沒有透露相關消息。



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稱表達倡議和訴求有各種各樣模式

過去工聯會每年「五一」均會舉辦遊行，爭取勞工權益，然而在2020年反修例事件期間改為舉辦記者會，2021及2022年則因為疫情而停辦遊行。

吳秋北今日被問及「五一」是否不會舉行有任何集會遊行，他指當日有表達倡議、記者招待會等各種慶祝活動。再被問及日後是否傾向不選擇遊行集會表達訴求，他指表達意見倡議及訴求有各種各樣模式，會衡量、不會放棄任何可能性。

75周年活動啟動禮 李家超：愛國者治港堅實力量

工聯會今日（25日）舉行「慶祝工聯會成立75周年暨服務市民走在前」系列行動啟動禮。財政司司長陳茂波、立法會主席梁君彥，以及多個駐港機構派員出席。

特首李家超視像致辭時表達祝賀，指工聯會推動「一國兩制」在港落實，是「愛國者治港」堅實力量，同時他感謝廣大勞工做出的貢獻。

吳秋北致辭時指，要激發勞動積極性，充分釋放本地勞動力。他表示過去幾年香港經歷危機，敲響了國安警鐘，表示工聯會反顛覆、反分裂、反黑暴。維權及服務方面，他指出下個月2日起，工聯會辦事處會開通「灣區社保通」服務。