五一遊行｜前職工盟主席強調無資助　倘警方要求掛牌會協商舉標語

前職工盟主席黃迺元及前幹事杜振豪正以個人名義申請舉辦五一遊行。黃迺元今早（24日）接受電台訪問，指日前與警方討論了遊行路線及規範安排，透露警方詢問主辦方許多假設性問題，包括主辨方會如何避免遊行被暴力團伙騎劫、如何安排糾察處理不同意見人士的糾紛等。



黃迺元強調，是次申辦遊行沒有本地或海外經費支持，指警方一系列問題反映警方對風險評估的緊張程度。他又提到倘警方要求遊行人士「掛牌」以作識別，他會再與警方協商，直言：「在真正復常的狀態下，根本毋須識別參與者。」



警提出一系列問題 黃：反映緊張程度

黃迺元指，自己與杜振豪於上周五（21日）就遊行申請在北角警署與警方舉行會議，警方於會上除詢問主辦方將如何識別遊行參與者、是否有其他人或團體協助舉辦遊行，以及今次遊行經費的來源之外，亦提出多項假設性問題，包括主辨方會如何避免遊行被暴力團伙騎劫、如何安排糾察處理不同意見人士的糾紛，以及如何處理到場採訪的傳媒，例如會將記者與遊行人士分隔開，抑或讓他們混入遊行隊伍等。

黃迺元認為這一系列問題反映警方對風險評估的緊張程度，但指警方暫未有說明主辦方要遵守或符合甚麼條件，才會批出遊行「不反對通知書」，亦未有訂出下次會面日期。

列隊可辨認遊行人士 信警可處理500人遊行

黃迺元認為，以往的遊行中也毋須特別識別參與者，相信憑遊行陣勢及列隊，已經可以分辨出遊行人士，其他人不會混雜入去。他又指，若警方要求遊行人士「掛牌」以作識別，他會再與警方協商，例如遊行人士可以手持由主辦方提供的標語等。

他又指，自己已「斬釘截鐵」向警方表示是次申辦遊行經費全靠自掏腰包，但坦言無法阻止有海外人士成立的網頁，轉載有關遊行申請的帖文，他又說，至今看不到遊行期間有機會出現暴力團伙，指以香港今時今日的治安，警方絕對有足夠能力，掌控一個500人規模的遊行。