五一遊行撤申請｜鄧炳強：如無能力令活動安全進行　取消是負責任

前職工盟主席黃迺元及前幹事杜振豪早前申辦五一遊行，杜振豪今日（26日）中午在相關專頁稱，一度失聯的黃迺元已簽紙取消遊行申請，保安局局長鄧炳強下午在北京見傳媒時稱，有關申請撤銷的實際原因應問有關公眾活動組織者，又稱任何人因衡量過無能力令活動安全有序進行而取消，是負責任做法。



保安局局長鄧炳強4月26日下午在北京稱，五一遊行申請撤銷的實際原因應問公眾活動組織者，又稱任何人因衡量過無能力令活動安全有序進行而取消，是負責任做法。（資料囻片 / 廖雁雄攝）

「香港五一遊行2023（申請中）」Facebook專頁今早發貼文表示，黃迺元失去蹤影，未能聯絡。至中午，五一遊行另一申請人杜振豪在同一專頁稱，今早約11時半，黃迺元回復自由，他未有被拘捕，但情緒崩潰，顯然承受了巨大壓力，而限於《港區國安法》，黃無辦法透露詳情，而杜引述黃表示，剛剛已簽紙取消遊行申請。

前職工盟主席黃迺元。（資料圖片/盧翊銘攝）

鄧炳強指活動取消實際原因要問活動組織者

正在北京的鄧炳強下午回應指，相關公眾活動取消的實際原因要問活動組織者，又指若任何人衡量過沒有能力在安全及有序情況下進行活動，取消是負責任做法。被問到國安處人員有否接觸組織者，市民日後申請類似活動會否有困難，鄧炳強表示，《基本法》或《香港國安法》都確保市民有公衆集會和遊行示威權利，但一定要確保活動是安全、不影響他人的情況下進行，如果有需要批出申請，警方會施加一些條款。

五一遊行其中一名申請人杜振豪4月26日中午發文稱，在早上約11時半，黃迺元恢復自由，他未有被拘捕，但情緒崩潰，杜又指黃向他表示，剛剛已簽紙取消遊行申請，

▼疫情期間職工盟曾於五一擺街站▼

