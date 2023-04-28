拆局｜夏寶龍為何特別「禮待」楊何蓓茵？

自全國兩會三月結束後，特區政府問責官員頻頻北上訪問，除了大灣區便是到北京。不過，《香港01》針對官員北上做了統計，發現已訪京的問責官員中，暫時僅一位司長及兩名局長能獲國務院港澳辦主任夏寶龍接見，他們分別是政務司司長陳國基、及保安局局長鄧炳強及公務員事務局局長楊何蓓茵。



當中以楊何蓓茵獲「禮遇」較受關注，畢竟過去保安局局長訪京也多獲港澳辦主任、甚至更高層官員接見。有建制派和學者向《香港01》指出，一方面相信是突顯對公務員的重視，同時可能也因為公務員團隊與問責班子之間仍存磨合問題、部分人仍然「墨守成規」較抗拒新思維所致。



夏寶龍會見訪京的楊何蓓茵（港澳辦網頁）

《香港01》按政府公布的官員外訪消息作統計，目前只有律政司司長林定國、勞工及福利局局長孫玉菡、發展局局長甯漢豪、房屋局局長何永賢、及民政及青年事務局局長麥美娟，暫時仍未有上京訪問安排。政制及內地事務局局長曾國衛和教育局局長蔡若蓮，曾陪同特首李家超訪京，但沒有單獨拜會其他部委；財經事務及庫務局局長許正宇，則陪同財政司司長陳茂波出席部份訪京行程，獲港澳辦副主任楊萬明接見。

至於曾單獨訪京的局長中，醫務衞生局局長盧寵茂、環境及生態局局長謝展寰、及商務及經濟發展局局長丘應樺，行程中並無安排拜會港澳辦。至於曾訪港澳辦的問責官員之中，運輸及物流局局長林世雄與港澳辦交流司司長吳煒見面；創新科技及工業局局長孫東、文化體育及旅遊局局長楊潤雄也是獲楊萬明接見。

暫時僅一司長及兩局長獲夏寶龍接見

能獲身兼中央港澳工作領導小組副組長兼港澳辦主任夏寶龍接見的，暫時只有今日（28日）結束訪京行程的政務司司長陳國基和公務員事務局局長楊何蓓茵、及日前率領紀律部隊文化交流團訪京的保安局局長鄧炳強。

有建制派人士分析指，陳國基作為政務司司長，兼且其過去表現獲中央信任，獲夏寶龍接見是情理之中；而相較於以往的「香港紀律部隊文化交流團」，今次鄧炳強獲政治局委員兼中央政法委書記陳文清、國務委員兼公安部部長王小洪和夏寶龍接見，他們三人均是中央港澳領導工作小組副組長，雖然交流團未獲屬政治局常委、中央港澳工作領導小組組長丁薛祥接見，與過去的安排有不同，但接見安排仍屬極高規格。

問責班子與公務員仍有磨合困難

至於公務員事務局局長楊何蓓茵獲「禮遇」，全國港澳研究會理事宋小莊相信，是因為有高層架構及公務員體制問題要疏理，可能反映中央也了解到由特首為首的政治問責官員，與18萬公務員仍存在磨合的問題。

他又指，中央重視公務員，制度在香港回歸後有少少變化，認為問題是前特首董建華及時任政務司司長陳方安生「唔夾」而衍生。他認為導致政策出現問題之餘、公務員執行力下降。直到董建華推出高官問責制度有所改變，不過，宋指問責制度所謂的「改革」不能否定，但亦不能肯定，因為至今仍然有很多問題未解決。

所謂的問題為何？宋指在於政府高層架構，特首雖然為特區首長，但仍管理不到公務員團隊。反觀司局長的常任秘書長、公務員事務局局長則直接負責管理公務員，認為體制未曾完善。

有建制派人士指，回歸接近26年，部分公務員仍然對中央不了解，也較「墨守成規」較抗拒新思維，對政府的施政效率肯定有不良影響。而夏寶龍在來港考察期間，唯一的公開發言、即4月16日出席港府主辦的全民國家安全教育日，也有特別有章節觸及香港18萬公務員。

香港18萬公務員是特別行政區政府的骨幹力量，應當齊心協力、擔當實幹、忠誠履職，以兌現自己的誓言，用實際行動換來香港安定繁榮，得到人民的褒獎。要廣開言路，深入基層聽取意見，解決實際困難和問題，形成政府及時回應市民訴求和市民支持政府施政的良性循環。 國務院港澳辦主任夏寶龍

該名建制派人士分析指，夏寶龍的發言一方面反映中央重視公務員團隊，同時也是對他們的期許，期望他們可以靈活變通，為市民提供更好的服務。

至於為何作為司長之一的陳茂波未獲夏寶龍接見，宋小莊指宋分析指可見中央認為香港問題重點並不在金融，而是在管治方面。他認為，特區官員會面夏寶龍從不存在「障礙」，但特區部門應有事需要才與夏寶龍會面，亦不存在會面規格問題。

夏寶龍早前會見鄧炳強（港澳辦網頁）

另外，今次鄧炳強訪京未獲中央港澳工作領導小組組長丁薛祥接見，反觀以前曾任保安局局長黎棟國訪京時獲時任港澳工作協調小組組長張德江接見、李家超任保安局局長率團訪京時也獲主管香港事務的國務院常務副總理韓正接見。

宋小莊指，中央就港澳工作系統進行改革，現時仍未完全定型，未能確切知道機構間的協作、統籌、分工方式，估計現時仍處「磨合」階段，今次鄧炳強未獲丁薛祥接見，相信並非規格變化的問題。他強調，中央對港的規格一向盡量提高「半格」，不會下降「半格」甚至「一格」。