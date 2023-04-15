夏寶龍考察香港｜亂根未除　促公務員以實際行動換安定繁榮

特區政府今日（15日）舉行國家安全教育日開幕典禮暨主題講座，出席典禮並發表中央港澳工作領導小組常務副組長、港澳辦主任夏寶龍致辭時指香港社會看似平靜，實則暗流湧動，亂的根源尚未根除。



他特別提及18萬公務員，指他們是特區政府的骨幹力量，應齊心協力、擔當實幹、忠誠履職，兌現自己的誓言，用實際行動換來香港安定繁榮。他又為毋懼外國制裁的本港公職人員點讚！



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夏寶龍在演辭中指，特別行政區政府及其管治團隊一定能夠擔起治理香港的主體責任。香港有很多「金名片」，它們記載着香港的輝煌，但是離開國家安全和社會穩定，不僅香港的繁榮和發展難以持續，已經取得的這些「金名片」也會喪失。

夏寶龍：香港社會暗流湧動、亂的根源未除

他提醒，現在香港社會看似平靜，實則暗流湧動，亂的根源尚未根除，治的基礎尚需鞏固。大家需要時刻警惕街頭暴力捲土重來、警惕「軟對抗」暗中作亂、警惕海外亂港活動倒灌香港，特別是一些反中亂港活動打着所謂人權、自由、民主、民生的幌子，極具迷惑性，切不可掉以輕心。

公務員要廣開言路多聽意見

夏寶龍強調，香港18萬公務員是特別行政區政府的骨幹力量，應當齊心協力、擔當實幹、忠誠履職，以兌現自己的誓言，用實際行動換來香港安定繁榮，得到人民的褒獎。要廣開言路，深入基層聽取意見，解決實際困難和問題，形成政府及時回應市民訴求和市民支持政府施政的良性循環。

大大點讚毋懼外國制裁公職人員

他指，香港行政、立法、司法機關都應展現出擔當，多考慮香港整體利益，多考慮香港人民福祉，在特別行政區憲制秩序在特別行政區憲制秩序和行政主導體制下各司其職、依法履職盡責。

自修例風波爆發及落實《香港國安法》後，特區政府多名高層官員包括特首李家超遭美國政府制裁。夏寶龍在演辭指，讓他感動的是本港有許多公職人員為了國家的安全、為了香港的安寧、為了香港人民的福祉，面對美西方蠻橫無理的制裁和威脅，無畏無懼、頑強鬥爭，展現出管治團隊的鬥爭精神和崇高境界，要給他們點個大大的「讚」！